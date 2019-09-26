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Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника

27.09.2019 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Православные христиане отмечают один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника

Связан он с обретением и воздвижением Креста Христова. Это событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских правителей прекратил гонения христиан. С тех пор этот день, по мнению народа, символизирует жизнь всего на земле. Также Воздвижение означало окончание сбора урожая. 

Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника

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Новости Беларуси. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Православные христиане отмечают один из главных праздников в церковном календаре,...
 
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