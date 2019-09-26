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Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Православные христиане отмечают один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Связан он с обретением и воздвижением Креста Христова. Это событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских правителей прекратил гонения христиан. С тех пор этот день, по мнению народа, символизирует жизнь всего на земле. Также Воздвижение означало окончание сбора урожая.
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Новости Беларуси. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Православные христиане отмечают один из главных праздников в церковном календаре,...
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