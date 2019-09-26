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Президент Беларуси направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Юрия Башмета

27.09.2019 11:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 27 сентября на сцене Дворца Республики начнется яркое событие в мире творчества. Гостей собирает уже в 14-й раз Международный фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Юрия Башмета

Президент Беларуси направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Юрия Башмета

Приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Чтобы исполнить шедевры мировой классики, в Минск на один день прилетит звездный состав Королевского филармонического оркестра. Это 80 первоклассных музыкантов, в руках которых одновременно зазвучит целый ряд уникальных раритетных скрипок. Впервые в истории фестиваля камерные симфонии визуализируют.

Кроме звезд классической музыки и обладателей «Грэмми», фестиваль, как всегда, будет окрашен мировыми премьерами. Всего в программе девять ярких концертов.

Президент Беларуси направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Юрия Башмета

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 27 сентября на сцене Дворца Республики начнется яркое событие в мире творчества. Гостей собирает уже в 14-й раз Международный фестиваль...
 
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