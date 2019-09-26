Стефан Баторий. 7 напоминаний о великом монархе белорусского Средневековья

Источник материала: Аргументы и факты

Помните, в советском прошлом была такая традиция – отмечать дни рождения вождей всенародным ликованием? Если спроецировать сей обычай на наших лидеров более глубокого прошлого, то нынешний день, 27 сентября, наверняка считался бы праздничным – ведь сегодня исполняется 485 лет со дня появления на свет одного из самых титулованных монархов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой – Стефана Батория.

Король Стефан (Иштван по рождению, или Сцяпан – как его называли в наших землях), сменивший на троне эпически сбежавшего Генриха Валуа, за 11 лет правления успел сделать не так уж мало: укрепил армию, отбил у восточных захватчиков Полоцк, открыл несколько коллегиумов, основал университет, упорядочил денежное обращение…

Мы решили посмотреть, что же сегодня напоминает в белорусских городах и местечках о славном короле.

Замок

Заложенный в камне еще князем Витовтом, в 1579-м по распоряжению Батория готический замок на высоком берегу Немана был перестроен итальянским архитектором Санти Гуччи, превратившим его в ренессансный дворец. В то время король Стефан вынашивал планы о переносе столицы Речи Посполитой из Кракова в Гродно – и кто знает, проживи монарх дольше, какой город был бы сегодня главным на белорусско-литовско-польских землях.

Баторий очень любил этот замок. Его покои находились на втором этаже – там, где до недавно начавшейся спорной реставрации размещалась музейная экспозиция, посвященная западнобелорусским коммунистам. А ведь когда-то эти комнаты были отделаны шлифованным гипсом, украшены изразцами и резьбой, а пол выложен мрамором и керамическими плитками… Со стороны Немана в королевской резиденции находилась баня, на втором этаже которой располагался «алебастровый зал» – любимое место отдыха монарха. В Гродненском замке 53-летний Баторий и скончался в декабре 1586-го – причиной стало тяжелое заболевание почек.

Дворец

После смерти Стефана Батория было произведено, как считается, первое в истории Восточной Европы анатомическое вскрытие: итальянские лекари искали причину внезапной кончины монарха. Произошло это в стенах одной из городских резиденций короля – во дворце, прозванном местными жителями «Баториевкой». Говорят, до начала XVIII века этот трехэтажный дом был самым репрезентативным светским зданием Гродно.

Нынче в старинной постройке располагаются одна из кафедр Гродненского медицинского университета и музей-кунсткамера. Она овеяна многими легендами, например, о том, что из подземелья «Баториевки» подземные ходы вели в подвалы, увы, утерянных городской ратуши и дворца Радзивиллов. Или о том, что на уровне второго этажа здание соединялось галереей с расположенным по соседству костелом Святого Франциска Ксаверия ордена иезуитов, монахов которого как раз и пригласил в Гродно Баторий. Именно они открыли в городе над Неманом аптеку, сегодня считающуюся старейшей в Беларуси.

Храм

Поддержка Стефаном Баторием иезуитов, полагают историки, была обоснована тем, что их образовательная система считалась на то время лучшей в Европе. В 1579 году король издал привилей о преобразовании виленского коллегиума ордена в университет, в следующем, 1580-м, году по указу Батория был основан иезуитский коллегиум в Полоцке, а в 1584-м – в Несвиже. Архитектурный комплекс последнего до наших дней не сохранился, зато сооруженный при монастыре грандиозный храм, начало строительства которого выпало на последние годы правления Батория, по сей день считается жемчужиной не только Несвижа и Беларуси, но и всей Восточной Европы – как-никак первый на ее территории памятник архитектуры барокко!



Фото: planetabelarus.by / Фото Сергея Плыткевича

Остров

Этот участок суши, окруженный водами рек Дисны и Западной Двины в месте слияния, носит имя Батория. По преданию, именно король Стефан построил тут замок с девятью башнями – форпост Речи Посполитой во время Ливонской войны, хотя иные исследователи утверждают, что крепость существовала на острове еще с середины XVI века. Так или иначе, пройдя исторический путь от мощного замка до таможни и торговых складов, остров Стефана Батория рядом с самым маленьким городом Беларуси, Дисной, сохранил через века свое название. Ну и заросшие кустарником руины.



Стефан Баторий Фото: planetabelarus.by / Сергей Плыткевич

Гора

Имя короля Стефана носит и самая высокая точка в городском поселке Свирь Мядельского района. С горы Батория, где останавливался полководец в 1579 году во время похода на Полоцк, открывается превосходная панорама на местечко Свирь и одноименное озеро – самое длинное в Беларуси (более 14 км!).

Кстати, рассказывают, что венценосец сам иногда любил давать имена населенным пунктам, через которые проезжал: например, благодаря ему получили свои названия деревни Солоное и Мильча в Вилейском районе...

Валун

Этот необычный камень в форме креста нашли в лесу в Докшицком районе. Согласно легенде, на нем монарх обедал во время все того же похода на восток. В верхней части валуна можно разглядеть изображение рыцаря с мечом и щитом. Ниже – надпись RSB, которая расшифровывается как Rex Stefan Batоry (король Стефан Баторий). Сейчас каменный «крест Батория» находится в минском Музее валунов.

Улица

Именем Батория названа улица в Вильнюсе, ведущая от центра города в направлении когда-то освобожденного им Полоцка, а также одна из улиц в самом центре Гродно, у «Баториевки». Жаль, что в городе над Неманом до сих пор нет памятника королю, желавшему превратить Гродно в столицу своего большого государства. Хотя проект – есть! Но пока на том месте, на Советской площади, красуются лишь фонари…