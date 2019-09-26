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Появились билеты на ночной концерт в метро. Стоимость - 15 рублей, билетов всего 400
Источник материала: Tut.by
В продажу поступили билеты на
Перед зрителями выступит Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Партер для зрителей установят прямо на перроне.
Помимо этого на платформе подземки постоят подиум, на который поднимутся самые красивые девушки страны — «мисс Беларуси» Мария Василевич, а также обладательницы этого титула предыдущих лет.
Напомним, что первый в Минске ночной концерт
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В продажу поступили билеты на ночной концерт в метро. Мероприятие пройдет с 2.00 до 3.30 ночи с 5 на 6 октября (с субботы на воскресенье). Билетов всего 400, стоимость...
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