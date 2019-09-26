Появились билеты на ночной концерт в метро. Стоимость - 15 рублей, билетов всего 400

Источник материала: Tut.by

В продажу поступили билеты на ночной концерт в метро. Мероприятие пройдет с 2.00 до 3.30 ночи с 5 на 6 октября (с субботы на воскресенье). Билетов всего 400, по данным организаторов, на момент публикации заметки в продаже их осталось около 50. Стоимость одного квитка — 15 рублей.





Купить билет

Перед зрителями выступит Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Партер для зрителей установят прямо на перроне.

Помимо этого на платформе подземки постоят подиум, на который поднимутся самые красивые девушки страны — «мисс Беларуси» Мария Василевич, а также обладательницы этого титула предыдущих лет.

Напомним, что первый в Минске ночной концерт на платформе метро прошел в октябре 2018 года. 400 билетов раскупили всего за 30 минут. Как это было — смотрите на видео.