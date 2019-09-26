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Фура застряла под железнодорожным мостом в Бобруйске
Источник материала: Tut.by
Фура на российских номерах застряла под железнодорожным путепроводом на улице Парковой в Бобруйске,
По следам на асфальте видно, что водитель пытался затормозить. Очевидцы говорят, что он начал это делать только тогда, когда кабина зацепилась за бетонную балку. Но прицеп-тент было уже не остановить.
Фура перевозила трубы и металлическую арматуру. Груз уцелел, прицеп серьезно пострадал. Для оценки возможного урона железной дороге на место аварии прибыли сотрудники Бобруйской дистанции пути. Чтобы сдвинуть фуру с места, пришлось спускать колеса.
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Водитель не учел, что высота проезда в этом месте - всего 3 метра, о чем сообщают знаки дорожного движения.
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