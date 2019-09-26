Фура застряла под железнодорожным мостом в Бобруйске

Источник материала: Tut.by

Фура на российских номерах застряла под железнодорожным путепроводом на улице Парковой в Бобруйске, сообщает «Коммерческий курьер». Машина не прошла по высоте.





По следам на асфальте видно, что водитель пытался затормозить. Очевидцы говорят, что он начал это делать только тогда, когда кабина зацепилась за бетонную балку. Но прицеп-тент было уже не остановить.

Фура перевозила трубы и металлическую арматуру. Груз уцелел, прицеп серьезно пострадал. Для оценки возможного урона железной дороге на место аварии прибыли сотрудники Бобруйской дистанции пути. Чтобы сдвинуть фуру с места, пришлось спускать колеса.







