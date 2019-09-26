Сколько можно заработать на валютных вкладах за месяц и за год

Источник материала: Tut.by

Третий месяц ставки по коротким депозитам в продолжают падать: и в сегменте доллара, и в сегменте евро, и в сегменте российского рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие самые выгодные ставки есть у банков для тех, кто готов доверить валюту на срок не больше года.



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Вклады в долларах

За прошедший месяц ставки снизили 6 банков. Как правило, уменьшилась доходность для тех, кто хочет выбрать депозит на год — от 0,5% ( Идея Банк и Технобанк ) до 1,5% ( Белинвестбанк ). Увеличил ставку только Банк БелВЭБ — на 0,5% годовых.

В итоге сейчас самая высокая ставка по вкладу на год — 3,2% годовых ( Белагропромбанк ), самая высокая по вкладу на месяц — 1,5% годовых ( Цептер Банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) 15 месяцев 0,85% Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев 2,5% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев 1,9% РРБ Банк, Infinite (безотзывный) 12 месяцев 0,01% Белагропромбанк, Максимум Плюс (безотзывный) 370 дней 3,2% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней 0,4% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев 1,55% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д (безотзывный) 13 месяцев 2,5% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев 1,4% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 12 месяцев 1,4% БТА Банк, БТА Мини (безотзывный) 35 дней 0,6% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев 2,5% Банк Решение, Online-решение (безотзывный) 12 месяцев 2,5% Идея Банк, Валютный фирменный плюс 12 месяцев 1,8% Банк Дабрабыт, Оптимальный (безотзывный) 12 месяцев 1,4% МТБанк, Актуальный (безотзывный) 12 месяцев 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев 1,8% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,5% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев 1,5% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 2,8% Цептер Банк, Цептер Аккорд (безотзывный) 1 месяц 1,5% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев 3%

Банк, вклад Срок размещения, ставка Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) 15 месяцев, 0,85% Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев, 2,5% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев, 1,9% РРБ Банк, Infinite (безотзывный) 12 месяцев, 0,01% Белагропромбанк, Максимум Плюс (безотзывный) 370 дней, 3,2% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней, 0,4% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев, 1,55% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д (безотзывный) 13 месяцев, 2,5% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев, 1,4% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 12 месяцев, 1,4% БТА Банк, БТА Мини (безотзывный) 35 дней, 0,6% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев, 2,5% Банк Решение, Online-решение (безотзывный) 12 месяцев, 2,5% Идея Банк, Валютный фирменный плюс 12 месяцев, 1,8% Банк Дабрабыт, Оптимальный (безотзывный) 12 месяцев, 1,4% МТБанк, Актуальный (безотзывный) 12 месяцев, 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев, 1,8% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев, 0,1% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней, 0,5% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев, 1,5% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев, 2,8% Цептер Банк, Цептер Аккорд (безотзывный) 1 месяц, 1,5% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев, 3%

Вклады в евро

В сегменте евро ставки стали еще менее выгодными. Увеличить их в сентябре решил только Франсабанк (+1% по годовому депозиту). Еще несколько банков снизили ставки, но снижение не превысило 0,9% годовых.

Сейчас самая высокая ставка по вкладу на год — 2% годовых ( Белагропромбанк и Цептер Банк ), самая высокая по вкладу на месяц — 1% годовых ( Цептер Банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев 0,3% Белагропромбанк, Максимум Плюс (безотзывный) 370 дней 2% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев 1% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д (безотзывный) 13 месяцев 1% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев 0,1% БТА Банк, БТА Мини (безотзывный) 35 дней 0,3% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев 0,9% Банк Решение, «Online-решение» (безотзывный) 13 месяцев 1,8% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев 0,1% Идея Банк, Валютный фирменный плюс (безотзывный) 12 месяцев 1% Банк Дабрабыт, Оптимальный (безотзывный) 12 месяцев 0,1% МТБанк, Актуальный (безотзывный) 12 месяцев 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев 1,0% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% РРБ Банк, Infinite (безотзывный) 12 месяцев 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев 0,7% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12 месяцев 2% Цептер Банк, Цептер Аккорд (безотзывный) 1 месяц 1% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев 2%

Банк, вклад Срок размещения, ставка Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев, 0,3% Белагропромбанк, Максимум Плюс (безотзывный) 370 дней, 2% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней, 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев, 1% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д (безотзывный) 13 месяцев, 1% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев, 0,1% БТА Банк, БТА Мини (безотзывный) 35 дней, 0,3% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев, 0,9% Банк Решение, «Online-решение» (безотзывный) 13 месяцев, 1,8% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев, 0,1% Идея Банк, Валютный фирменный плюс (безотзывный) 12 месяцев, 1% Банк Дабрабыт, Оптимальный (безотзывный) 12 месяцев, 0,1% МТБанк, Актуальный (безотзывный) 12 месяцев, 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев, 1,0% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев, 0,1% РРБ Банк, Infinite (безотзывный) 12 месяцев, 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней, 0,3% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев, 0,7% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12 месяцев, 2% Цептер Банк, Цептер Аккорд (безотзывный) 1 месяц, 1% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев, 2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля и вовсе массовое снижение ставок по коротким вкладам. Только у четырех банков ставка осталась неизменной по прошествии месяца.

Самая высокая ставка по вкладу на год сейчас — 7,55% годовых ( Банк Решение ), самая высокая по вкладу на месяц — 2,75% годовых ( Белагропромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в августе (размер изменения ставки), ставка сегодня Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) 15 месяцев 6% (-0,5%), 5,5% Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев 6,55% (-0,15%), 6,4% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев 5,7% (-0,3%), 5,4% РРБ Банк, Безотзывный на 395 дней (безотзывный) 13 месяцев 7,5% (-0,5%), 7% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 370 дней 7,7% (-4,95%), 2,75% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней 3,9% (-1,15%), 2,75% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев 5,75% (-0,25%), 5,5% Банк БелВЭБ, Персональный (безотзывный) 12 месяцев 6,5% (-), 6,5% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев 6,3−6,5% (-0,5%), 6% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 12 месяцев 5,3−5,5% (-), 5,3−5,5% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев 6,6% (-0,2%), 6,4% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) 13 месяцев 8,25% (-0,7%), 7,55% Банк Дабрабыт, Оптимальный (безотзывный) 13 месяцев 6,5% (-1,5%), 5% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев 6,6% (-0,4%), 6,2% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 4% (-), 4% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев 6,6% (-1,3%), 5,3% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12 месяцев 6,6% (-0,6%), 6% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев 6,9% (-), 6,9%

Банк, вклад Срок размещения, ставка в августе (размер изменения ставки), ставка сегодня Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) 15 месяцев, 6% (-0,5%), 5,5% Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев, 6,55% (-0,15%), 6,4% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев, 5,7% (-0,3%), 5,4% РРБ Банк, Безотзывный на 395 дней (безотзывный) 13 месяцев, 7,5% (-0,5%), 7% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 370 дней, 7,7% (-4,95%), 2,75% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней, 3,9% (-1,15%), 2,75% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев, 5,75% (-0,25%), 5,5% Банк БелВЭБ, Персональный (безотзывный) 12 месяцев, 6,5% (-), 6,5% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев, 6,3−6,5% (-0,5%), 6% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 12 месяцев, 5,3−5,5% (-), 5,3−5,5% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев, 6,6% (-0,2%), 6,4% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) 13 месяцев, 8,25% (-0,7%), 7,55% Банк Дабрабыт, Оптимальный (безотзывный) 13 месяцев, 6,5% (-1,5%), 5% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев, 6,6% (-0,4%), 6,2% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев, 4% (-), 4% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев, 6,6% (-1,3%), 5,3% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12 месяцев, 6,6% (-0,6%), 6% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев, 6,9% (-), 6,9%