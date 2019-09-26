Сколько можно заработать на валютных вкладах за месяц и за год

Третий месяц ставки по коротким депозитам в продолжают падать: и в сегменте доллара, и в сегменте евро, и в сегменте российского рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие самые выгодные ставки есть у банков для тех, кто готов доверить валюту на срок не больше года.
Вклады в долларах
За прошедший месяц ставки снизили 6 банков. Как правило, уменьшилась доходность для тех, кто хочет выбрать депозит на год — от 0,5% (Идея Банк и Технобанк) до 1,5% (Белинвестбанк). Увеличил ставку только Банк БелВЭБ — на 0,5% годовых.
В итоге сейчас самая высокая ставка по вкладу на год — 3,2% годовых (Белагропромбанк), самая высокая по вкладу на месяц — 1,5% годовых (Цептер Банк).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад (безотзывный)
15 месяцев
0,85%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный)
12 месяцев
2,5%
Банк ВТБ,
Окно возможностей (безотзывный)
13 месяцев
1,9%
РРБ Банк,
Infinite (безотзывный)
12 месяцев
0,01%
Белагропромбанк,
Максимум Плюс (безотзывный)
370 дней
3,2%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный)
35 дней
0,4%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)
12 месяцев
1,55%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д (безотзывный)
13 месяцев
2,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
13 месяцев
1,4%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
12 месяцев
1,4%
БТА Банк,
БТА Мини (безотзывный)
35 дней
0,6%
БТА Банк,
БТА Рекордный (безотзывный)
12 месяцев
2,5%
Банк Решение,
Online-решение (безотзывный)
12 месяцев
2,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
1,8%
Банк Дабрабыт,
Оптимальный (безотзывный)
12 месяцев
1,4%
МТБанк,
Актуальный (безотзывный)
12 месяцев
0,25%
Паритетбанк,
Стабильный доход (безотзывный)
12 месяцев
1,8%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,5%
Технобанк,
Отличный (безотзывный)
12 месяцев
1,5%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
2,8%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд (безотзывный)
1 месяц
1,5%
Цептер Банк,
Цептер Этюд (безотзывный)
12 месяцев
3%
Банк, вклад
Срок размещения, ставка
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад (безотзывный)
15 месяцев, 0,85%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный)
12 месяцев, 2,5%
Банк ВТБ,
Окно возможностей (безотзывный)
13 месяцев, 1,9%
РРБ Банк,
Infinite (безотзывный)
12 месяцев, 0,01%
Белагропромбанк,
Максимум Плюс (безотзывный)
370 дней, 3,2%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный)
35 дней, 0,4%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)
12 месяцев, 1,55%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д (безотзывный)
13 месяцев, 2,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
13 месяцев, 1,4%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
12 месяцев, 1,4%
БТА Банк,
БТА Мини (безотзывный)
35 дней, 0,6%
БТА Банк,
БТА Рекордный (безотзывный)
12 месяцев, 2,5%
Банк Решение,
Online-решение (безотзывный)
12 месяцев, 2,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный плюс
12 месяцев, 1,8%
Банк Дабрабыт,
Оптимальный (безотзывный)
12 месяцев, 1,4%
МТБанк,
Актуальный (безотзывный)
12 месяцев, 0,25%
Паритетбанк,
Стабильный доход (безотзывный)
12 месяцев, 1,8%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев, 0,1%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней, 0,5%
Технобанк,
Отличный (безотзывный)
12 месяцев, 1,5%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев, 2,8%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд (безотзывный)
1 месяц, 1,5%
Цептер Банк,
Цептер Этюд (безотзывный)
12 месяцев, 3%
Вклады в евро
В сегменте евро ставки стали еще менее выгодными. Увеличить их в сентябре решил только Франсабанк (+1% по годовому депозиту). Еще несколько банков снизили ставки, но снижение не превысило 0,9% годовых.