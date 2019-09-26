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Сколько можно заработать на валютных вкладах за месяц и за год

27.09.2019 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий месяц ставки по коротким депозитам в продолжают падать: и в сегменте доллара, и в сегменте евро, и в сегменте российского рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие самые выгодные ставки есть у банков для тех, кто готов доверить валюту на срок не больше года.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады в долларах

За прошедший месяц ставки снизили 6 банков. Как правило, уменьшилась доходность для тех, кто хочет выбрать депозит на год — от 0,5% (Идея Банк и Технобанк) до 1,5% (Белинвестбанк). Увеличил ставку только Банк БелВЭБ — на 0,5% годовых.

В итоге сейчас самая высокая ставка по вкладу на год — 3,2% годовых (Белагропромбанк), самая высокая по вкладу на месяц — 1,5% годовых (Цептер Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный)

15 месяцев

0,85%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев 2,5%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

 13 месяцев 1,9%

РРБ Банк,

Infinite (безотзывный)

 12 месяцев 0,01%

Белагропромбанк,

Максимум Плюс (безотзывный)

370 дней

3,2%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней

0,4%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев

1,55%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д (безотзывный)

13 месяцев

2,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев

1,4%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

12 месяцев

1,4%

БТА Банк,

БТА Мини (безотзывный)

35 дней

0,6%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев

2,5%

Банк Решение,

Online-решение (безотзывный)

12 месяцев

2,5%

Идея Банк,

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

1,8%

Банк Дабрабыт,

Оптимальный (безотзывный)

12 месяцев

1,4%

МТБанк,

Актуальный (безотзывный)

12 месяцев

0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев

1,8%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,5%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев

1,5%

Франсабанк,

Верный расчет плюс

12 месяцев

2,8%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд (безотзывный)

1 месяц

1,5%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев

3%

Банк, вклад

Срок размещения, ставка

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный)

15 месяцев, 0,85%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев, 2,5%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

 13 месяцев, 1,9%

РРБ Банк,

Infinite (безотзывный)

 12 месяцев, 0,01%

Белагропромбанк,

Максимум Плюс (безотзывный)

370 дней, 3,2%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней, 0,4%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев, 1,55%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д (безотзывный)

13 месяцев, 2,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев, 1,4%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

12 месяцев, 1,4%

БТА Банк,

БТА Мини (безотзывный)

35 дней, 0,6%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев, 2,5%

Банк Решение,

Online-решение (безотзывный)

12 месяцев, 2,5%

Идея Банк,

Валютный фирменный плюс

12 месяцев, 1,8%

Банк Дабрабыт,

Оптимальный (безотзывный)

12 месяцев, 1,4%

МТБанк,

Актуальный (безотзывный)

12 месяцев, 0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев, 1,8%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев, 0,1%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней, 0,5%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев, 1,5%

Франсабанк,

Верный расчет плюс

12 месяцев, 2,8%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд (безотзывный)

1 месяц, 1,5%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев, 3%

Вклады в евро

В сегменте евро ставки стали еще менее выгодными. Увеличить их в сентябре решил только Франсабанк (+1% по годовому депозиту). Еще несколько банков снизили ставки, но снижение не превысило 0,9% годовых.

Сейчас самая высокая ставка по вкладу на год — 2% годовых (Белагропромбанк и Цептер Банк), самая высокая по вкладу на месяц — 1% годовых (Цептер Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев 0,3%

Белагропромбанк,

Максимум Плюс (безотзывный)

370 дней

2%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней

0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев

1%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д (безотзывный)

13 месяцев

1%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев

0,1%

БТА Банк,

БТА Мини (безотзывный)

35 дней

0,3%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев

0,9%

Банк Решение,

«Online-решение» (безотзывный)

13 месяцев

1,8%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

13 месяцев

0,1%

Идея Банк,

Валютный фирменный плюс (безотзывный)

12 месяцев

1%

Банк Дабрабыт,

Оптимальный (безотзывный)

12 месяцев

0,1%

МТБанк,

Актуальный (безотзывный)

12 месяцев

0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев

1,0%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1%

РРБ Банк,

Infinite (безотзывный)

12 месяцев

0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,3%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев

0,7%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12 месяцев

2%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд (безотзывный)

1 месяц

1%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев

2%

Банк, вклад

Срок размещения, ставка

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев, 0,3%

Белагропромбанк,

Максимум Плюс (безотзывный)

370 дней, 2%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней, 0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев, 1%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д (безотзывный)

13 месяцев, 1%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев, 0,1%

БТА Банк,

БТА Мини (безотзывный)

35 дней, 0,3%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев, 0,9%

Банк Решение,

«Online-решение» (безотзывный)

13 месяцев, 1,8%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

13 месяцев, 0,1%

Идея Банк,

Валютный фирменный плюс (безотзывный)

12 месяцев, 1%

Банк Дабрабыт,

Оптимальный (безотзывный)

12 месяцев, 0,1%

МТБанк,

Актуальный (безотзывный)

12 месяцев, 0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев, 1,0%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев, 0,1%

РРБ Банк,

Infinite (безотзывный)

12 месяцев, 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней, 0,3%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев, 0,7%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12 месяцев, 2%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд (безотзывный)

1 месяц, 1%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев, 2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля и вовсе массовое снижение ставок по коротким вкладам. Только у четырех банков ставка осталась неизменной по прошествии месяца.

Самая высокая ставка по вкладу на год сейчас — 7,55% годовых (Банк Решение), самая высокая по вкладу на месяц — 2,75% годовых (Белагропромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в августе (размер изменения ставки), ставка сегодня

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный)

15 месяцев

6% (-0,5%), 5,5%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев 6,55% (-0,15%), 6,4%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

 13 месяцев 5,7% (-0,3%), 5,4%

РРБ Банк,

Безотзывный на 395 дней (безотзывный)

 13 месяцев 7,5% (-0,5%), 7%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

370 дней

7,7% (-4,95%), 2,75%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней

3,9% (-1,15%), 2,75%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев

5,75% (-0,25%), 5,5%

Банк БелВЭБ,

Персональный (безотзывный)

12 месяцев

6,5% (-), 6,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев

6,3−6,5% (-0,5%), 6%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

12 месяцев

5,3−5,5% (-), 5,3−5,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев

6,6% (-0,2%), 6,4%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный)

13 месяцев

8,25% (-0,7%), 7,55%

Банк Дабрабыт,

Оптимальный (безотзывный)

13 месяцев

6,5% (-1,5%), 5%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев

6,6% (-0,4%), 6,2%

Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный)

12 месяцев

4% (-), 4%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев

6,6% (-1,3%), 5,3%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12 месяцев

6,6% (-0,6%), 6%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев

6,9% (-), 6,9%

Банк, вклад

Срок размещения, ставка в августе (размер изменения ставки), ставка сегодня

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный)

15 месяцев, 6% (-0,5%), 5,5%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев, 6,55% (-0,15%), 6,4%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

 13 месяцев, 5,7% (-0,3%), 5,4%

РРБ Банк,

Безотзывный на 395 дней (безотзывный)

 13 месяцев, 7,5% (-0,5%), 7%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

370 дней, 7,7% (-4,95%), 2,75%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней, 3,9% (-1,15%), 2,75%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев, 5,75% (-0,25%), 5,5%

Банк БелВЭБ,

Персональный (безотзывный)

12 месяцев, 6,5% (-), 6,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев, 6,3−6,5% (-0,5%), 6%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

12 месяцев, 5,3−5,5% (-), 5,3−5,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев, 6,6% (-0,2%), 6,4%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный)

13 месяцев, 8,25% (-0,7%), 7,55%

Банк Дабрабыт,

Оптимальный (безотзывный)

13 месяцев, 6,5% (-1,5%), 5%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев, 6,6% (-0,4%), 6,2%

Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный)

12 месяцев, 4% (-), 4%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев, 6,6% (-1,3%), 5,3%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12 месяцев, 6,6% (-0,6%), 6%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев, 6,9% (-), 6,9%
 
 
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Третий месяц ставки по коротким депозитам в продолжают падать: и в сегменте доллара, и в сегменте евро, и в сегменте российского рубля.
 
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