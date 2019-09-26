В Речицком районе мужчина на гужевой повозке не пропустил Rover - и попал в больницу

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе мужчина на гужевой повозке не пропустил авто, сообщили в ГАИ.





ДТП произошло вечером 26 сентября у деревни Киров. 61-летний мужчина, управляя гужевой повозкой, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Rover.





В результате столкновения возчик получил травмы, его доставили в больницу.