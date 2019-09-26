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В Речицком районе мужчина на гужевой повозке не пропустил Rover - и попал в больницу

27.09.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе мужчина на гужевой повозке не пропустил авто, сообщили в ГАИ.


ДТП произошло вечером 26 сентября у деревни Киров. 61-летний мужчина, управляя гужевой повозкой, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Rover.


В результате столкновения возчик получил травмы, его доставили в больницу.

 
 
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ДТП произошло вечером 26 сентября у деревни Киров. 61-летний мужчина, управляя гужевой повозкой при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу Rover.
 
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