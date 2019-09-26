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Компаниям по трудоустройству белорусов за границей разрешили не согласовывать объявления с властями
Источник материала: Tut.by
С 1 октября объявления о трудоустройстве за границей больше не нужно будет согласовывать с МВД. Об этом
В ведомстве объясняют, что согласование объявлений о трудоустройстве отменяется из-за указа президента № 326 «О совершенствовании лицензирования».
При этом в Департаменте по гражданству и миграции напоминают, что под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, в том числе однократные, направленные на помощь в трудоустройстве за границей и обеспечивающие выезд за границу с этой целью. Без соответствующей лицензии заниматься этой деятельностью нельзя, а получить ее могут только юрлица и ИП, которые зарегистрированы в Беларуси.
В последнее время белорусы все чаще уезжают за границу на заработки. 2018 год
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Но заниматься этой деятельностью по-прежнему могут только юрлица и индивидуальные предприниматели с соответствующей лицензией.
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