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Компаниям по трудоустройству белорусов за границей разрешили не согласовывать объявления с властями

27.09.2019 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 октября объявления о трудоустройстве за границей больше не нужно будет согласовывать с МВД. Об этом сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД. Сейчас размещение и распространение информационных или рекламных объявлений о трудоустройстве за пределами Беларуси запрещалось без согласования с МВД. При этом объявления принимаются только от юрлиц и ИП, у которых есть лицензия на трудоустройство за границей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ведомстве объясняют, что согласование объявлений о трудоустройстве отменяется из-за указа президента № 326 «О совершенствовании лицензирования». 

При этом в Департаменте по гражданству и миграции напоминают, что под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, в том числе однократные, направленные на помощь в трудоустройстве за границей и обеспечивающие выезд за границу с этой целью. Без соответствующей лицензии заниматься этой деятельностью нельзя, а получить ее могут только юрлица и ИП, которые зарегистрированы в Беларуси.

В последнее время белорусы все чаще уезжают за границу на заработки. 2018 год стал рекордным по количеству трудовых мигрантов. В Польшу и Литву чаще едут рабочими, в США и Германию — в сельское хозяйство. А в Чехии востребованы белорусские врачи.

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Но заниматься этой деятельностью по-прежнему могут только юрлица и индивидуальные предприниматели с соответствующей лицензией.
 
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