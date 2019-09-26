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Соболенко обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Ухани

27.09.2019 13:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Ухани
Фото из открытых источников

В Ухани продолжается престижный женский теннисный турнир категории «Премьер». В полуфинале соревнований белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-е место в рейтинге WTA) встречалась с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Соболенко обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Ухани Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Ухани

Матч получился равным. Обе теннисистки действовали достаточно уверенно на корте, однако больше борьбы было именно на подачах белоруски. Тем не менее, в решающие моменты Соболенко оказывалась сильнее и выиграла поединок в двух сетах – 7:5, 6:4. Матч продолжался чуть больше 1,5 часа. Отметим, что это первая победа Арины Соболенко над действующей первой ракеткой мира.

За второй титул подряд в Ухани Арина Соболенко поспорит с победительницей другого полуфинала между чешкой Петрой Квитовой (7) и американкой Элисон Риске (35). Финал предварительно состоится 28 сентября в первой половине дня по белорусскому времени. Напомним, Арина Соболенко является действующей победительницей турнира в Китае в одиночном разряде.

Кроме того, 27 сентября Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс сыграет в полуфинале парного разряда турнира в Китае. Соперницы – немка Анна-Лена Гренефельд и голландка Деми Схюрс.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко была сильнее австралийки Эшли Барти и вышла в финал турнира в Китае с призовым фондом около $2,8 млн.
 
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