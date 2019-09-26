Самая дорогая Q7 в Беларуси. В Минске купили Audi в эксклюзивной комплектации

Источник материала: Tut.by

В Минске приобрели Audi Q7 в эксклюзивной комплектации с обивкой салона из дорогой кожи, мощной акустикой с сабвуфероми гоночными колесами с 10 спицами. Премиальный внедорожник с «самым богатым набором» обошелся покупателю более чем в 100 тыс. евро и уехал в регионы.





Под будущего владельца подобрали индивидуальную комплектацию, которая оказалась самой дорогой из тех, что заказывали в Беларуси. Причем внедорожник приобрели во время распродажи, когда его цена упала на 40 тыс. рублей. Для сравнения, версия Audi Q7 в стандартном оснащении сейчас стоит 57 630 евро — почти вдвое дешевле «прокачанного» экземпляра.

— Рекордная для Audi Q7 цена объясняется большим количеством топовых опций. Покупатель обладает хорошим вкусом, ему хотелось оснастить автомобиль по максимуму — самым лучшим и дорогим, что может предложить производитель, — признаются в автоцентре «Audi Центр Минск». — Но такие запросы приходят нечасто. Чаще всего выбирают близкую к стандартной комплектацию, и автомобиль из ограниченной партии уходит меньше чем за 60 тыс. евро. Уже в базовом исполнении он обладает всеми атрибутами премиального автомобиля — от кожаного салона до акустики и тонировки.





В эксклюзивной версии автомобиля за более чем 100 тыс. евро нашлось место акустике Bose Sound System мощностью 558 Вт, которую вместе с 3D-звуком обеспечивают 15-канальный усилитель и 19 динамиков с сабвуфером. Владелец также попросил установить гоночный руль с подогревом, кресла-массажеры с вентиляцией и полностью цифровую панель с экраном на 12,3 дюйма.

Кроме того, сиденья было решено обтянуть кожей Valcona, а потолок, стойки и козырьки — алькантарой. Практически все в салоне либо обшито кожей, либо покрыто декоративными материалами. Навигационная система тоже непростая — с сенсорной панелью, дисплеем на 8,3 дюйма и жестким диском. Внедорожник «обули» в эффектные диски с 10 спицами, а внешние задние зеркала складываются автоматически.





Audi Q7 считается одним из самых крупных немецких внедорожников. Его длина — свыше 5 м, ширина — под два, а высота — 1,74 м. А вот весит автомобиль меньше 2 тонн за счет вставок из легкого алюминия. Внутри работает дизельный двигатель на 249 «лошадей» в паре с 8-ступенчатой коробкой-автоматом. Салон включает декоративные панели и цифровую панель, а на дороге помогают «умные» ассистенты. В стандартный комплект входят мультимедийная система, солидная акустика, кожаный салон и тонировка. На автомобиль действует пятилетняя гарантия, что на год больше, чем в России.





Напомним, немецкий производитель устроил масштабную распродажу к 25-летию присутствия в Беларуси. Больше всего «похудели» в цене внедорожники и кроссоверы. Так, внедорожник Audi Q7 припал на 17 тыс. евро и сейчас стоит от 57 630 евро. С кроссовера Audi Q5 сбросили 7 тыс. евро — теперь его можно взять за 40 322 евро. Цены снизили и на модели A-серии, такие как седан Audi A4 и спортивное купе Audi A5.