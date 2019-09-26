ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самая дорогая Q7 в Беларуси. В Минске купили Audi в эксклюзивной комплектации

27.09.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске приобрели Audi Q7 в эксклюзивной комплектации с обивкой салона из дорогой кожи, мощной акустикой с сабвуфероми гоночными колесами с 10 спицами. Премиальный внедорожник с «самым богатым набором» обошелся покупателю более чем в 100 тыс. евро и уехал в регионы.


Под будущего владельца подобрали индивидуальную комплектацию, которая оказалась самой дорогой из тех, что заказывали в Беларуси. Причем внедорожник приобрели во время распродажи, когда его цена упала на 40 тыс. рублей. Для сравнения, версия Audi Q7 в стандартном оснащении сейчас стоит 57 630 евро — почти вдвое дешевле «прокачанного» экземпляра.

— Рекордная для Audi Q7 цена объясняется большим количеством топовых опций. Покупатель обладает хорошим вкусом, ему хотелось оснастить автомобиль по максимуму — самым лучшим и дорогим, что может предложить производитель, — признаются в автоцентре «Audi Центр Минск». — Но такие запросы приходят нечасто. Чаще всего выбирают близкую к стандартной комплектацию, и автомобиль из ограниченной партии уходит меньше чем за 60 тыс. евро. Уже в базовом исполнении он обладает всеми атрибутами премиального автомобиля — от кожаного салона до акустики и тонировки.


В эксклюзивной версии автомобиля за более чем 100 тыс. евро нашлось место акустике Bose Sound System мощностью 558 Вт, которую вместе с 3D-звуком обеспечивают 15-канальный усилитель и 19 динамиков с сабвуфером. Владелец также попросил установить гоночный руль с подогревом, кресла-массажеры с вентиляцией и полностью цифровую панель с экраном на 12,3 дюйма.

Кроме того, сиденья было решено обтянуть кожей Valcona, а потолок, стойки и козырьки — алькантарой. Практически все в салоне либо обшито кожей, либо покрыто декоративными материалами. Навигационная система тоже непростая — с сенсорной панелью, дисплеем на 8,3 дюйма и жестким диском. Внедорожник «обули» в эффектные диски с 10 спицами, а внешние задние зеркала складываются автоматически.


Audi Q7 считается одним из самых крупных немецких внедорожников. Его длина — свыше 5 м, ширина — под два, а высота — 1,74 м. А вот весит автомобиль меньше 2 тонн за счет вставок из легкого алюминия. Внутри работает дизельный двигатель на 249 «лошадей» в паре с 8-ступенчатой коробкой-автоматом. Салон включает декоративные панели и цифровую панель, а на дороге помогают «умные» ассистенты. В стандартный комплект входят мультимедийная система, солидная акустика, кожаный салон и тонировка. На автомобиль действует пятилетняя гарантия, что на год больше, чем в России.


Напомним, немецкий производитель устроил масштабную распродажу к 25-летию присутствия в Беларуси. Больше всего «похудели» в цене внедорожники и кроссоверы. Так, внедорожник Audi Q7 припал на 17 тыс. евро и сейчас стоит от 57 630 евро. С кроссовера Audi Q5 сбросили 7 тыс. евро — теперь его можно взять за 40 322 евро. Цены снизили и на модели A-серии, такие как седан Audi A4 и спортивное купе Audi A5.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премиальный внедорожник с «самым богатым набором» обошелся покупателю более чемв 100 тыс. евро и уехал в регионы.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ предупреждает: часть улицы Ленина будет перекрыта на выходных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика