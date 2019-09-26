ГАИ предупреждает: часть улицы Ленина будет перекрыта на выходных

Столичная Госавтоинспекция предупреждает водителей о временных неудобствах: на этих выходных временно перекроют часть улицы Ленина.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в течение двух дней в Минске будет ограничено движение улице Ленина на участке между улицами Карла Маркса и Кирова. Движение по этим улицам в центре города будет закрыто уже с 19:00 пятницы 27 сентября до 8:00 понедельника 30 сентября.

Причиной временного перекрытия движения стала авария, случившаяся на теплосетях на Ленина, 20. Для устранения повреждений трубопровода теплосетей необходимо перекрыть движение. В ГАИ призвали водителей учитывать данную информации при планировании маршрутов передвижения по городу в указанные дни.