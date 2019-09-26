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«Белпочта» предлагает 1 октября бесплатно отправить открытку

27.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белпочта» предлагает 1 октября бесплатно отправить открытку

РУП «Белпочта» проведет 1 октября промомероприятие «150 лет почтовой карточке», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Акция пройдет в отдельных отделениях почтовой связи столицы и областных центров. В этот день клиенты смогут бесплатно получить почтовые карточки, подписать их и отправить по территории Беларуси.

В Минске промомероприятие пройдет с 15.00 до 16.00 в круглом зале Почтамта по адресу пр. Независимости, 10.

В «Белпочте» обратили внимание, что карточки принимаются к отправке в местах проведения промомероприятия.

Кроме того, во время акции сотрудники предприятия расскажут клиентам о соблюдении правил адресования почтовых карточек, о новой услуге «Оплаченная пересылка», приобретении товаров и почтовой продукции в интернет-магазине «Белпочты», а также о возможности получения информации о новых услугах и акциях предприятия.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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РУП «Белпочта» проведет 1 октября промомероприятие «150 лет почтовой карточке», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Акция пройдет в отдельных отделениях...
 
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