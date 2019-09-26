Созданы максимально комфортные условия

Источник материала: Горецкий вестник

76

С 4 по 30 октября в Беларуси пройдет перепись населения.

Гражданам будет предоставлена возможность выбрать для себя один из трех способов прохождения: через интернет, на стационарном участке или на дому:

с 4 по 18 октября будет проводиться интернет-перепись. Все желающие смогут самостоятельно заполнить переписные листы посредством специализированного программного обеспечения в сети интернет. В это же время в отдельных организациях и на предприятиях будет организована работа мобильных стационарных участков;

с 19 по 20 октября будет проведено уточнение адресов, по которым люди еще не переписались;

с 21 по 30 октября лица, которые не переписались до этого времени, смогут пройти опрос непосредственно у себя дома или на стационарном участке.

Как сообщила начальник отдела статистики Горецкого района Ирина Куприянова, стационарные участки будут работать в течение всего периода проведения переписи — с 4 по 30 октября. В городской местности — с 09.00 до 21.00, в сельской — с 09.00 до 19.00. На территории Горецкого района создано 4 стационарных участка: 3 в городе и 1 в аг. Ленино. Они расположены по адресам: ул. Калинина, д. 25а (ГУО «Гимназия №1 г. Горки», кабинет № 104), ул. Сурганова, 10 (ГУО «Средняя школа № 1», кабинет № 1), ул. Мичурина, 13 (11 корпус УО «БГСХА», аудитория № 708). Кроме того, можно будет переписаться в отделе статистики с 8.00 до 17.00.

Переписчики будут совершать обход с 09.00 до 21.00 в городе и с 09.00 до 19.00 в сельских населенных пунктах.

23 августа 2019 г. Белстат запустил промосайт переписи по адресам census.by и www.перепись.бел. Полноценный переписной сайт заработает 4 октября с началом переписи. Будет открыт доступ к анкете. Для авторизации будет использоваться межбанковская система идентификации (охватывает порядка 70% населения, обладает простым механизмом регистрации). Таким образом организаторы переписи создали для респондентов максимально комфортные условия.

Сбор персональных данных о событиях, произошедших после момента счета населения (00:00 часов 4 октября 2019 г.), не осуществляется. Например, переписные листы не заполняются на детей, родившихся после момента счета населения, но заполняются на лиц, умерших после наступления момента счета населения.

Важно!

В качестве временного переписного персонала планируется привлечь 61 человека.

Для проведения опроса переписчики должны иметь при себе удостоверение, сумку с логотипом переписи и планшет.

Гражданам, которые предпочитают пройти опрос по месту жительства, рекомендуется обезопасить себя от лжепереписчиков, позвонив по единому номеру 8-801-100-3131 (с любого телефона звонок бесплатный) и, сообщив фамилию, имя и отчество переписчика, убедиться, что этот человек вправе проводить опрос.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О переписи населения» персональные данные являются конфиденциальными, не подлежат распространению (разглашению), в том числе представлению в государственные органы и иные организации, и используются исключительно для формирования итоговых данных.

Переписчики предупреждаются о конфиденциальности персональных данных. За несоблюдение этого требования они несут персональную ответственность.

Вопросы, устанавливающие личность респондента, задаются только для того, чтобы исключить дублирование информации. В ходе обработки персональные данные обезличиваются, то есть информация, которая позволяет идентифицировать их принадлежность конкретному человеку, удаляется.

При разработке программного обеспечения по сбору, передаче и обработке данных переписи населения особое внимание уделено вопросу о защите информации. Данные, введенные переписчиком в планшет, сразу после окончания опроса кодируются и передаются на сервер Белстата, где доступ к ним ограничен. После передачи данные с планшета автоматически удаляются, то есть переписчик уже не сможет внести поправки в переписные листы.

В ходе проведения интернет-переписи также используются специальные средства защиты информации.

Куда и как можно обратиться по возникающим вопросам?

Для населения по вопросам проведения переписи будет работать вышеназванная единая телефонная справочно-информационная служба (колл-центр): с 27 сентября по 2 октября 2019 г. — с 9.00 до 18.00, с 4 по 30 октября 2019 г. — с 9.00 до 21.00. Звонок со стационарного или мобильного телефона на номер 8-801-100-3131 бесплатный.

Также будут работать прямые телефонные линии в главных статистических управлениях областей и г. Минска. Информация о номерах телефонов и графике работы размещена на регио­нальных сайтах управлений.

Предварительные данные переписи населения о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, областям и городу Минску будут сформированы Белстатом в начале февраля 2020 года.

«Призываю всех жителей района принять активное участие в проведении этого масштабного республиканского мероприятия», — резюмировала собеседница.

Подготовила Ольга КИММЕЛЬ.