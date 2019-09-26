752 марки, пропитанные ЛСД, обнаружили минские таможенники в посылках

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, в адрес 27-летнего жителя Марьиной горки поступило почтовое отправление из Польши. При осуществлении таможенных операций сотрудниками Минской региональной таможни выявлена попытка перемещения опасного психотропного вещества Лизергид (ЛСД). 750 марок было плотно запаяно в вакуумный пакет.

Через несколько дней кинологами обнаружен еще одни конверт уже в адрес жительницы Смолевичского района. В конверте внутри поздравительной открытки были спрятаны 2 марки. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что марки также пропитаны ЛСД.

По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.