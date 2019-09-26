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Госавтоинспекция рассматривает варианты допуска велосипедистов на проезжую часть.
27.09.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По действующим
"Мы не против того, чтобы совершеннолетние велосипедисты выезжали на проезжую часть, — рассказал "СБ" начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. — Более того, в некоторых городах мы запустили пилотные проекты, позволив выезжать на дорогу велосипедистам, при этом разделив их полосу движения и полосу движения автомобилей. И мы видим хороший результат".
По мнению руководителя
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По действующим ПДД они обязаны двигаться по велодорожке, либо тротуару. Выезжать на проезжую часть разрешается только в случае отсутствия тротуаров. "Мы не...
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