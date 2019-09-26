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Госавтоинспекция рассматривает варианты допуска велосипедистов на проезжую часть.

27.09.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По действующим ПДД они обязаны двигаться по велодорожке, либо тротуару. Выезжать на проезжую часть разрешается только в случае отсутствия тротуаров.

Госавтоинспекция рассматривает варианты допуска велосипедистов на проезжую часть.

"Мы не против того, чтобы совершеннолетние велосипедисты выезжали на проезжую часть, — рассказал "СБ" начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. — Более того, в некоторых городах мы запустили пилотные проекты, позволив выезжать на дорогу велосипедистам, при этом разделив их полосу движения и полосу движения автомобилей. И мы видим хороший результат".

По мнению руководителя ГАИ, с каждым годом велодвижение в городах будет развиваться все активнее: "А если мы заглянем в деревню, то увидим: велосипед там — основной вид транспорта. Это уклад жизни людей и надо сделать все возможное, чтобы велосипедист, который едет по дороге, чувствовал себя безопасно. Самый лучший вариант — разделение полос, желательно на разных уровнях".

 
 
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  По действующим ПДД они обязаны двигаться по велодорожке, либо тротуару. Выезжать на проезжую часть разрешается только в случае отсутствия тротуаров. "Мы не...
 
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