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Брестчан приглашают в велопоездку к Царь дубу, который "видел" Берестье
27.09.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С международным днём туризма! Всем туристам, Всем горожанам, Всем семьям и одиноким! Есть хороший повод съездить к
29.09.2019
10 : 00 сбор на заправке за Южным по ул. Ковельская (в направлении на Украину) и отъезд ВЕЛОСИПЕДИСТОВ!
08:44 и 14:08 - Отправление дизеля для пеших в Малоритском направлении до ст.
Пожежин, оттуда 1,5 км пешком к Царь дубу.
Автотуристы едут туда-обратно в любое время. И у великов могут взять багаж.
16:30 и 18:30, ст. Пожежин - возвращение ВСЕХ ДИЗЕЛЕМ в Брест.
С собой экипировка по погоде, оснащенный вел.
Еда. Кружка. Ложка. Миска.
Наличка!
Доп.инфо - (29) 201 3001 Валентин
С уважением, Болденко Валентин - председатель клуба "РаДея".
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С международным днём туризма! Всем туристам, Всем горожанам, Всем семьям и одиноким! Есть хороший повод съездить к Царь дубу - отметить день туриста у костра -...
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