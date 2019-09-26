Источник материала: Виртуальный Брест

С международным днём туризма! Всем туристам, Всем горожанам, Всем семьям и одиноким! Есть хороший повод съездить к Царь дубу - отметить день туриста у костра - кому-то впервые его увидеть - сделать ревизию по его обрезке с нашим волонтерским участием!





29.09.2019

10 : 00 сбор на заправке за Южным по ул. Ковельская (в направлении на Украину) и отъезд ВЕЛОСИПЕДИСТОВ!

08:44 и 14:08 - Отправление дизеля для пеших в Малоритском направлении до ст.

Пожежин, оттуда 1,5 км пешком к Царь дубу.





Автотуристы едут туда-обратно в любое время. И у великов могут взять багаж.

16:30 и 18:30, ст. Пожежин - возвращение ВСЕХ ДИЗЕЛЕМ в Брест.

С собой экипировка по погоде, оснащенный вел.

Еда. Кружка. Ложка. Миска.

Наличка!





Доп.инфо - (29) 201 3001 Валентин





С уважением, Болденко Валентин - председатель клуба "РаДея".