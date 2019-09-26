Женщина-водитель, которая едва не совершила наезд на девочку в Бресте лишена прав на 2 года

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудников Госавтоинспекции не оставило равнодушным видео, размещенное 17 сентября в Интернете , на котором видно, как на перекрестке улиц Махновича и Сальникова в Бресте 8-летняя девочка-пешеход, переходя дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, чуть не попала под колеса желтого автомобиля.





К счастью, в момент проезда автомобилем пешеходного перехода, девочка оступилась и упала на проезжую часть. Именно падение спасло ребенку жизнь и здоровье, уберегло от дорожной аварии.

В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками розыска БДПС ГАИ УВД был установлен желтый автомобиль и водитель.

За рулем «Рено» в момент происшествия находилась 35-летняя брестчанка. В соответствии с ч.10 ст.18.14 КоАП женщина-водитель привлечена к административной ответственности в виде лишения права управления сроком на 2 года и денежного штрафа.

Уважаемые водители, помните, на вас лежит двойная ответственность! Ведь под вашим управлением находится огромный механизм, весом от 1,5 до 3,5 тонн. Поэтому при проезде пешеходных переходов, движении по сельским дорогам и вблизи школ снижайте скорость до минимального значения, а также повысьте бдительность, ведь в любой момент на дороге может оказаться пешеход!