ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина-водитель, которая едва не совершила наезд на девочку в Бресте лишена прав на 2 года

27.09.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудников Госавтоинспекции не оставило равнодушным видео, размещенное 17 сентября в Интернете, на котором видно, как на перекрестке улиц Махновича и Сальникова в Бресте 8-летняя девочка-пешеход, переходя дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, чуть не попала под колеса желтого автомобиля.

Женщина-водитель, которая едва не совершила наезд на девочку в Бресте лишена прав на 2 года

К счастью, в момент проезда автомобилем пешеходного перехода, девочка оступилась и упала на проезжую часть. Именно падение спасло ребенку жизнь и здоровье, уберегло от дорожной аварии.

В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками розыска БДПС ГАИ УВД был установлен желтый автомобиль и водитель.

За рулем «Рено» в момент происшествия находилась 35-летняя брестчанка. В соответствии с ч.10 ст.18.14 КоАП женщина-водитель привлечена к административной ответственности в виде лишения права управления сроком на 2 года и денежного штрафа.

Уважаемые водители, помните, на вас лежит двойная ответственность! Ведь под вашим управлением находится огромный механизм, весом от 1,5 до 3,5 тонн. Поэтому при проезде пешеходных переходов, движении по сельским дорогам и вблизи школ снижайте скорость до минимального значения, а также повысьте бдительность, ведь в любой момент на дороге может оказаться пешеход!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сотрудников Госавтоинспекции не оставило равнодушным видео, размещенное 17 сентября в Интернете, на котором видно, как на перекрестке улиц Махновича и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция выходного дня в «Радуге»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика