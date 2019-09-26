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Устанавливаются личности женщин, которые предположительно рассчитались чужой картой
27.09.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности женщин, которые предположительно совершили несанкционированную операцию по оплате товара по банковской платежной картой 08.09.2019 в 14.54ч. в магазине «Санта 133» по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, 14.
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ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности женщин, которые предположительно совершили несанкционированную операцию по оплате...
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