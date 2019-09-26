В Брестской областной библиотеки им. Горького состоялась лекция «Брестская крепость»

Источник материала: Виртуальный Брест

26 сентября 2019 г. в Брестской областной библиотеки им. М. Горького состоялась лекция «Брестская крепость», четвёртая из серии открытых публичных лекций, посвящённых основным культурным символам нашего города: Брестской Библии, Брестской унии, Брестскому миру и Брестской крепости (к 1000-летию города Бреста).





С лекцией на встрече выступил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Беларуси БрГУ им. А. С. Пушкина Владимир Васильевич Зданович. Он рассказал присутствующим о многочисленных и разносторонних подходах к изучению и оценке темы «Оборона Брестской крепости», спорных вопросах и сложностях их исследования. Лектор обратил внимание на традиционные и новые наработки, историографию темы. Активное участие в обсуждении многих сложных вопросов по теме лекции приняла заместитель директора по научной работе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Бибик Лариса Григорьевна.





К мероприятию сотрудниками Библиотеки была подготовлена книжная выставка «Брэст. 1000 гадоў гісторыі», проиллюстрированная разными видами документов: книгами, аудио- и видеоматериалами, буклетами, афишами и открытками, а также редкими изданиями.





Отдельный раздел экспозиции был посвящён непосредственно теме «Брестская крепость». На нём организаторы представили разные издания и переиздания книги Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость», одна из них — с автографом автора, оставленным в 1966 г. Особенностью раздела стали и оригиналы фотографий встречи сотрудников Брестской областной библиотеки им. М. Горького с писателем в 50-х гг. прошлого столетия.





На экспозиции присутствующие имели возможность увидеть книги Александра Суворова «Брестская крепость на ветрах истории» (Брест, 2004) и «Брестская крепость. Война и мир» (Брест, 2010), Ростислава Алиева и Ильи Рыжова «Брест. Июнь. Крепость» в 2-х кн. (Брест, 2012, 2013) и «Брест и крепость: трагический июнь» (Москва, 2016), публикации Владимира Бешанова и др.





С обороной крепости в 1939 г. знакомят книги: Józef Geresz «Twierdza niepokonana» (Biał Podl. – Międzyrzec Podl., 1994), Jerzy Sroka «Obrońcy Brzeskiej Twierdzy we wrześniu 1939 roku» (Biała Podlaska, 1992) и др.





Ведущим встречи было отмечено, что при изучении темы крепости особенный интерес у читателей и пользователей Библиотеки обычно вызывают следующие издания: «Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии», автор-составитель Кристиан Ганцер (Смоленск, 2016), «Атлас крепости Брест-Литовск. Т. 3» (Брест, 2017), «Март 1918 года. На изломе истории...» (Брест, 2018), биобиблиографический указатель «Смоляне — защитники Брестской крепости» (Смоленск, 2018), книги Лайлы Ахметовой «1941. Брестская крепость. Казахстан» (Алматы, 2016) и Анны Гребёнкиной «Живая боль. Женщины и дети Брестского гарнизона (1941–1944)» (Минск, 2008) «Брестская крепость: Путеводитель по местам боев» (Москва, 1959), «Форт V и другие форты Брестской крепости: уникальные объекты военной фортификации» (Брест, 2009) и др.

Особое внимание на выставке было уделено теме «Брестская крепость в литературе и искусстве» (представлены пьесы Константина Губаревича, Алеся Махнача, сборник стихов «Рэха ў граніце» [Минск, 1975], сборник «Брэсцкая крэпасць-герой у творчасці мастакоў» [Минск,1991] и др.).

В завершение мероприятия организаторы поблагодарили лектора и всех присутствующих за совместную работу над проектом «Исторические символы Бреста» и высказали надежду на то, что проект стал хорошим подарком всем жителям и гостям города к его юбилею.

Желенговская Ирина Ивановна, зав. отделом

краеведческой литературы и библиографии