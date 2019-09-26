ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской областной библиотеки им. Горького состоялась лекция «Брестская крепость»

27.09.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

26 сентября 2019 г. в Брестской областной библиотеки им. М. Горького состоялась лекция «Брестская крепость», четвёртая из серии открытых публичных лекций, посвящённых основным культурным символам нашего города: Брестской Библии, Брестской унии, Брестскому миру и Брестской крепости (к 1000-летию города Бреста).

В Брестской областной библиотеки им. Горького состоялась лекция «Брестская крепость»

С лекцией на встрече выступил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Беларуси БрГУ им. А. С. Пушкина Владимир Васильевич Зданович. Он рассказал присутствующим о многочисленных и разносторонних подходах к изучению и оценке темы «Оборона Брестской крепости», спорных вопросах и сложностях их исследования. Лектор обратил внимание на традиционные и новые наработки, историографию темы. Активное участие в обсуждении многих сложных вопросов по теме лекции приняла заместитель директора по научной работе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Бибик Лариса Григорьевна.

В Брестской областной библиотеки им. Горького состоялась лекция «Брестская крепость»

К мероприятию сотрудниками Библиотеки была подготовлена книжная выставка «Брэст. 1000 гадоў гісторыі», проиллюстрированная разными видами документов: книгами, аудио- и видеоматериалами, буклетами, афишами и открытками, а также редкими изданиями.

В Брестской областной библиотеки им. Горького состоялась лекция «Брестская крепость»

Отдельный раздел экспозиции был посвящён непосредственно теме «Брестская крепость». На нём организаторы представили разные издания и переиздания книги Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость», одна из них — с автографом автора, оставленным в 1966 г. Особенностью раздела стали и оригиналы фотографий встречи сотрудников Брестской областной библиотеки им. М. Горького с писателем в 50-х гг. прошлого столетия.

В Брестской областной библиотеки им. Горького состоялась лекция «Брестская крепость»

На экспозиции присутствующие имели возможность увидеть книги Александра Суворова «Брестская крепость на ветрах истории» (Брест, 2004) и «Брестская крепость. Война и мир» (Брест, 2010), Ростислава Алиева и Ильи Рыжова «Брест. Июнь. Крепость» в 2-х кн. (Брест, 2012, 2013) и «Брест и крепость: трагический июнь» (Москва, 2016), публикации Владимира Бешанова и др.

В Брестской областной библиотеки им. Горького состоялась лекция «Брестская крепость»

С обороной крепости в 1939 г. знакомят книги: Józef Geresz «Twierdza niepokonana» (Biał Podl. – Międzyrzec Podl., 1994), Jerzy Sroka «Obrońcy Brzeskiej Twierdzy we wrześniu 1939 roku» (Biała Podlaska, 1992) и др.

В Брестской областной библиотеки им. Горького состоялась лекция «Брестская крепость»

Ведущим встречи было отмечено, что при изучении темы крепости особенный интерес у читателей и пользователей Библиотеки обычно вызывают следующие издания: «Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии», автор-составитель Кристиан Ганцер (Смоленск, 2016), «Атлас крепости Брест-Литовск. Т. 3» (Брест, 2017), «Март 1918 года. На изломе истории...» (Брест, 2018), биобиблиографический указатель «Смоляне — защитники Брестской крепости» (Смоленск, 2018), книги Лайлы Ахметовой «1941. Брестская крепость. Казахстан» (Алматы, 2016) и Анны Гребёнкиной «Живая боль. Женщины и дети Брестского гарнизона (1941–1944)» (Минск, 2008) «Брестская крепость: Путеводитель по местам боев» (Москва, 1959), «Форт V и другие форты Брестской крепости: уникальные объекты военной фортификации» (Брест, 2009) и др.

Особое внимание на выставке было уделено теме «Брестская крепость в литературе и искусстве» (представлены пьесы Константина Губаревича, Алеся Махнача, сборник стихов «Рэха ў граніце» [Минск, 1975], сборник «Брэсцкая крэпасць-герой у творчасці мастакоў» [Минск,1991] и др.).

В завершение мероприятия организаторы поблагодарили лектора и всех присутствующих за совместную работу над проектом «Исторические символы Бреста» и высказали надежду на то, что проект стал хорошим подарком всем жителям и гостям города к его юбилею.

Желенговская Ирина Ивановна, зав. отделом
краеведческой литературы и библиографии

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  26 сентября 2019 г. в Брестской областной библиотеки им. М. Горького состоялась лекция «Брестская крепость», четвёртая из серии открытых публичных лекций,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция выходного дня в «Радуге»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика