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По Минску уже гуляют дикие кабаны?

27.09.2019 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители столицы заметили на улице стадо кабанов и сняли их на видео, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал ЧП Беларусь.

На кадрах видно, как животные организованно переходят дорогу в одном из жилых районов города, а именно на пр. Любимова. Откуда пришли и куда так целенаправленно шли, неизвестно. 


Как отметили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, о данном факте они слышат впервые. Сообщений о том, что в столице были замечены дикие кабаны, им не поступало.

Само видео у пользователей Сети вызвало неоднозначную реакцию: одни задаются вопросом «Откуда дикие кабаны пришли и почему они спокойно гуляют по улицам города?», другие же утверждают, что данное видео не что иное, как монтаж.
 
Теги: Минск
 
 
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Жители столицы заметили на улице стадо кабанов и сняли их на видео, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал ЧП Беларусь.
 
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