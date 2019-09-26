|
Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером могилевского марафона
Источник материала: Myfin
В рамках марафона впервые в Беларуси состоится эстафета - любая команда из 4 участников сможет пробежать марафонскую дистанцию (каждый участник – по одному кругу около 10,5 км). Стало известно, что в забеге примут участие команды Ольги Хижинковой, Динары Алимбековой, Василия Шаптебоя, а также представители белорусских компаний и СМИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 октября 2019 года в Могилеве состоится традиционный спортивный праздник - Мебелаин Марафон .
|
Свежие газеты
Архив (Разное)