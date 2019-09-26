Источник материала: Myfin



Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером могилевского марафона

В рамках марафона впервые в Беларуси состоится эстафета - любая команда из 4 участников сможет пробежать марафонскую дистанцию (каждый участник – по одному кругу около 10,5 км). Стало известно, что в забеге примут участие команды Ольги Хижинковой, Динары Алимбековой, Василия Шаптебоя, а также представители белорусских компаний и СМИ.