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Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером могилевского марафона

27.09.2019 13:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером могилевского марафона
Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером могилевского марафона

В рамках марафона впервые в Беларуси состоится эстафета - любая команда из 4 участников сможет пробежать марафонскую дистанцию (каждый участник – по одному кругу около 10,5 км). Стало известно, что в забеге примут участие команды Ольги Хижинковой, Динары Алимбековой, Василия Шаптебоя, а также представители белорусских компаний и СМИ.

 
 
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6 октября 2019 года в Могилеве состоится традиционный спортивный праздник - Мебелаин Марафон .
 
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