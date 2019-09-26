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Кто из белорусов вошел в топ-500 крупнейших компаний России
Источник материала: Myfin
Среди лидеров российского бизнеса в рейтинге РБК оказалась Группа «Содружество» (83-е место) которой владеют граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко, пишет tut.by. Компания занимается производством, сбытом и транспортировкой кормов. За прошлый год выручка компаний группы увеличилась на 8% до 181 млрд
В прошлом году владельцы «Содружества», в рамках инвестпроекта запустили в Беларуси, возле Сморгони, комплекс по переработке масличных культур и хранению и транспортировке масла и кормов.
Группа «Содружество» обошла по объему
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В ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний России входят и несколько компаний с белорусскими корнями
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