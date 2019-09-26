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Кто из белорусов вошел в топ-500 крупнейших компаний России

27.09.2019 13:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Кто из белорусов вошел в топ-500 крупнейших компаний России
фото: Myfin.by
Среди лидеров российского бизнеса в рейтинге РБК оказалась Группа «Содружество» (83-е место) которой владеют граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко, пишет tut.by. Компания занимается производством, сбытом и транспортировкой кормов. За прошлый год выручка компаний группы увеличилась на 8% до 181 млрд российских рублей.

В прошлом году владельцы «Содружества», в рамках инвестпроекта запустили в Беларуси, возле Сморгони, комплекс по переработке масличных культур и хранению и транспортировке масла и кормов.

Группа «Содружество» обошла по объему выручки удобренческий холдинг «Уралкалий», у которого с 174 млрд российских рублей 90-е место. Одним из акционеров производителя калийных удобрений является компания Rinosco Holding, принадлежащая белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку.

 
 
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В ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний России входят и несколько компаний с белорусскими корнями
 
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