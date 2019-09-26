Случчане присылают видео «травмоопасных» пешеходных дорожек

Источник материала: Слуцк Город

Люди жалуются на пешеходные дорожки в микрорайоне «Сахарный» и в 11-м городке. Сразу несколько сообщений поступило SlutskGorod о том, что между домами №6 и 8 по улице Солигорской «разбит» тротуар «так, что невозможно ходить».

В подтверждение одна девушка прислала видео, как приходится передвигаться по таким тротуарам с коляской. По словам местных жителей, дорожку «добил» проходящий по близости ремонт девятиэтажных домов.

Ещё одна случчанка прислала, как теперь выглядит дорожка во дворах домов №174 и 176 по улице Социалистической. По её словам, из дорожки торчит арматура, вечером здесь нет освещения, а люди неоднократно получали травмы.



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