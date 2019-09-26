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В Беларуси десятый раз за год подорожают сигареты

27.09.2019 15:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси десятый раз за год подорожают сигареты
shutterstock.com

В Беларуси с начала месяца увеличиваются цены на некоторые марки сигарет, сообщает Министерство по налогам и сборам. В частности, на 5 копеек за пачку поднимутся цены на некоторые табачные изделия ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».

В Беларуси десятый раз за год подорожают сигареты «Поставили возле дома киоск по продаже сигарет. Почему не винно-водочный?»

От 2 до 5 копеек подорожает часть продукции «Табак-инвест». Ввозимые компанией «Беларусьторг» некоторые виды сигарет Kent подорожают на 5 копеек, Aroma Rich – на 10 копеек. В то же время СЗАО «Энерго-Оил» не повышает цены на сигареты с 1 октября.

Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Как правило, увеличение цены происходит в начале каждого месяца. В этом году это уже десятое подорожание сигарет.

 
 
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С 1 октября увеличение цены на некоторые табачные изделия составит от 2 до 10 копеек за пачку.
 
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