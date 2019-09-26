В Беларуси десятый раз за год подорожают сигареты

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси с начала месяца увеличиваются цены на некоторые марки сигарет, сообщает Министерство по налогам и сборам. В частности, на 5 копеек за пачку поднимутся цены на некоторые табачные изделия ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».

От 2 до 5 копеек подорожает часть продукции «Табак-инвест». Ввозимые компанией «Беларусьторг» некоторые виды сигарет Kent подорожают на 5 копеек, Aroma Rich – на 10 копеек. В то же время СЗАО «Энерго-Оил» не повышает цены на сигареты с 1 октября.

Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Как правило, увеличение цены происходит в начале каждого месяца. В этом году это уже десятое подорожание сигарет.