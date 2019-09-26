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Фирменный магазин Xiaomi сделал скидки на смартфоны до 35%
Источник материала: Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — по 2 октября устроил скидки на смартфоны производителя, аксессуары к ним и другие гаджеты. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Там же говорится: количество акционного товара ограничено. Самая большая скидка в 35% дается при покупке прошлогоднего флагмана
Среди других гаджетов остановимся, например, на ТВ-приставке
Ниже — цены некоторых из названных выше гаджетов в других интернет-магазинах:
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Скидки действуют по 2 октября.
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