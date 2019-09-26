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Фирменный магазин Xiaomi сделал скидки на смартфоны до 35%

27.09.2019 15:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — по 2 октября устроил скидки на смартфоны производителя, аксессуары к ним и другие гаджеты. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Фото: Reuters

Там же говорится: количество акционного товара ограничено. Самая большая скидка в 35% дается при покупке прошлогоднего флагмана Mi 8 Pro, за который просят 719 рублей. Популярный Redmi Note 7 в версии с 4/64 и 4/128 ГБ памяти соответственно подешевел до 509 и 579 рублей (минус 11%). Недавний Mi A3 предлагается со скидкой в 12% за 529 рублей.

Среди других гаджетов остановимся, например, на ТВ-приставке Mi Box S. Она подешевела на 10%, до 179 рублей. Телевизор Mi TV 4A Pro на 43 дюйма получится приобрести за 695 рублей (минус 13%), «умные» весы Mi Body Composition Scale — за 75 рублей (минус 5%).

Ниже — цены некоторых из названных выше гаджетов в других интернет-магазинах:

 
 
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