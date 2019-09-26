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В выходные в Беларуси будет тепло и сыро

27.09.2019 15:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В выходные в Беларуси будет тепло и сыро

Дождливая и теплая погода ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно прогнозу, в предстоящие выходные погода в Беларуси начнет меняться. Антициклон покинет территорию страны, и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут дожди и более теплый воздух атлантического происхождения.

В субботу, 28 сентября, ночью погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков. Утром и днем фронтальные разделы, медленно смещаясь с запада на восток, обусловят на большей части территории страны дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью в основном составит 1-6 градусов выше нуля, по западу страны - плюс 7-12, а по востоку при ясном небе возможны заморозки до минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу страны воздух прогреется до 19 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 12-19.

 
 
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Дождливая и теплая погода ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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