Тепло и дождливо будет в выходные

Дожди в Беларуси начнутся с субботы, ночью ожидаются заморозки, а днем – тепло. Примерно до среды.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидрометцентр.

В ночь с пятницы на субботу прогнозируют заморозки до минус 2, а днем значительно потеплеет. В выходные начнутся дожди, в воскресенье ночью – до +12, днем – до +18 градусов.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 12-19.

В понедельник, вторник и последующие дни будущей недели ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха с 1 октября будет постепенно снижаться.