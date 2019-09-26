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Тепло и дождливо будет в выходные

27.09.2019 15:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дожди в Беларуси начнутся с субботы, ночью ожидаются заморозки, а днем – тепло. Примерно до среды.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидрометцентр.

В ночь с пятницы на субботу прогнозируют заморозки до минус 2, а днем значительно потеплеет. В выходные начнутся дожди, в воскресенье ночью – до +12, днем – до +18 градусов.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 12-19.

В понедельник, вторник и последующие дни будущей недели ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха с 1 октября будет постепенно снижаться.

 
 
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Дожди в Беларуси начнутся с субботы, ночью ожидаются заморозки, а днем – тепло. Примерно до среды.
 
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