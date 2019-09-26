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Как в «Акрополисе». В Беларуси откроют первый каток IIHF внутри молла

27.09.2019 15:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Гродно откроют первый в стране хоккейный каток стандарта IIHF внутри торгового центра. Он разместится в ТРК Triniti и будет использоваться как для обычного катания, так и для проведения спортивных матчей.

В торговой галерее появится полноценная ледовая арена. Её размеры и разметка будут полностью соответствовать хоккейным регламентам IIHF и КХЛ. От обычных катков она также будет отличаться боксами для запасных игроков, судей и штрафников. Другого такого объекта в стране нет – ближайший аналог находится в литовском «Акрополисе».

Каток будет одним из самых больших в стране – 57 на 26 метров. Во время соревнований он способен вместить 88 человек: 4 команды по 22 участника. При массовом катании одновременно на льду смогут находиться до 170 человек. Конструкции максимально усилены, чтобы обеспечить повышенную безопасность.

Ледовый каток можно будет использовать для полноценных тренировок и проведения официальных соревнований. Хотя большую часть времени он будет доступен для свободного катания на коньках. Вдоль арены на двух ярусах разместится фудкорт, откуда можно будет наблюдать за происходящим. Что важно, для просмотра матчей билеты не понадобятся.

«Ледовый каток стандарта IIHF станет одним из центров притяжения в Гродно. Формат хорошо себя зарекомендовал в том же «Акрополисе», и мы постараемся повторить его успех. В выигрыше будут как посетители, так и операторы фудкорта и ближайших магазинов, так как это обеспечит им высокий трафик круглый год. По оценкам экспертов, ежедневно комплекс будет посещать свыше 25 тыс. человек из разных городов. По сути это будет «город в город», где можно провести время с утра до вечера», – отмечают в ТРК Triniti.

Сейчас строители работают над сборкой арены. Застройщик закупил все необходимое оборудование, а еще заливочный и льдоуборочный комбайн WM Mammoth Electric. При желании на нем можно будет прокатиться, но только вместе с оператором.

Напомним, строящийся в Гродно ТРК Triniti включает 58 тыс. «квадратов» для шопинга. Внутри представят широкий пул арендаторов – от продуктового и строительного гипермаркета до модных бутиков, кафе и ресторанов. Помимо торговой галереи, откроются офисное здание, детский игровой центр, фитнес-зал и большой паркинг.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно откроют первый в стране хоккейный каток стандарта IIHF внутри торгового центра. Он разместится в ТРК Triniti и будет использоваться как для обычного катания,...
 
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