В Могилеве снова проведут марафон. Узнали, каким он будет

Источник материала: Tut.by

6 октября в Могилеве во второй раз пройдет «Мебелаин Марафон». Призовой фонд составит 2,5 тысячи рублей, рассказали организаторы мероприятия.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Забег пройдет в самом центре города — на площади Славы. Для участия в марафоне в этом году подали заявки спортсмены из Беларуси, Литвы, Латвии, Украины и России — всего уже более 1,3 тысячи человек.

В рамках марафона впервые в Беларуси состоится «Марафон на 4х» — командная эстафета. Это значит, что любая команда из 4 участников имеет возможность пробежать четыре круга марафонской дистанции (каждый участник — по одному кругу около 10,5км). В результате в активе у каждого бегуна окажется покорение марафонской дистанции.

В эстафете примут участие целый ряд известных белорусских спортсменов — чемпионы мира по самбо Владимир Япринцев и Степан Попов, призер олимпийских игр по биатлону Сергей Новиков, его коллега чемпион мира Александр Сыман, призер чемпионата Европы по баскетболу Наталья Марченко, экс-игроки национальной футбольной сборной Сергей Штанюк и Виталий Родионов, а также члены женской национальной команды по хоккею на траве. Собственная команда будет у амбассадора марафона Ольги Хижинковой, у олимпийской чемпионки по биатлону Динары Алимбековой и паралимпийского чемпиона Василия Шаптебоя. На старт выйдет победительница Минского полумарафона-2019 Нина Савина, а также победители первого «Мебелаин Марафона» — супружеская пара Юрий Каптеров и Ольга Каминская.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Для самых юных любителей спорта в день марафона пройдет детский забег. В продолжение спортивной части праздника для всех горожан будут работать зоны развлечений и зона фудкорта. В завершение праздника на главную сцену выйдет хедлайнер мероприятия — группа NIZKIZ.

Все желающие принять участие в марафоне могут предварительно пройти онлайн-регистрацию на сайте . Запись продлится до 5 октября.

Организаторами мероприятия выступают Могилевский областной и городской исполнительные комитеты, Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, Управление спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета, Белорусская федерация легкой атлетики, ИООО «МЕБЕЛАИН».