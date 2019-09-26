Белорусский хоккеист Данила Карабань продолжит карьеру в китайском «Куньлуне»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Данила Карабань продолжит свою карьеру в китайском «Куньлуне», который выступает в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом сообщает сайт Белорусской федерации хоккея.

Прошлый сезон белорус провел в составе «Звезды» из ВХЛ. В 42 матчах форвард набрал 12 баллов по системе гол+пас.



