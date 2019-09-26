Волейбол. «Строитель» победил на международном турнире в Чехии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичный «Строитель» продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас клуб находится в Чехии и играет на международном турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне дружина Александра Сингаевского в 5-сетовом противостоянии сломила сопротивление представителей Австрии – 3:2. Таким образом, в активе белорусов стало две победы и одно поражение.



