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Волейбол. «Строитель» победил на международном турнире в Чехии

27.09.2019 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичный «Строитель» продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас клуб находится в Чехии и играет на международном турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне дружина Александра Сингаевского в 5-сетовом противостоянии сломила сопротивление представителей Австрии – 3:2. Таким образом, в активе белорусов стало две победы и одно поражение.

Волейбол. «Строитель» победил на международном турнире в Чехии

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Новости Беларуси. Столичный «Строитель» продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас клуб находится в Чехии и играет на международном турнире, сообщили в...
 
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