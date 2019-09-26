Мама попросила 6-летнюю дочь помочь приготовить ужин. Старания ребёнка рассмешили сеть

Источник материала: СТВ

Новости США. Мама поделилась смешной ситуацией, которая случилась у них с дочерью.

Как сообщает Daily Mail, мама вместе с 6-летней Брук решили вместе приготовить ужин. Женщина попросила девочку помыть курицу, которую собиралась запечь.

Поручив дочери ответственное задание, мама решила принять душ и отлучилась с кухни.

Спустя время женщина вернулась и обнаружила забавную картину – ее дочь очень ответственно отнеслась к работе. Брук полоскала курицу, используя средство для мытья посуды.



Фото: Caters

Очищая каждый кусочек курицы в воде с пеной от моющего средства, девочка повернулась к маме и широко улыбнулась. Малышка была уверена, что делает все правильно.

Между мамой и дочкой состоялся небольшой диалог.

– Что ты делаешь?

– Мою курицу.

Женщина сняла забавную ситуацию на видео и призналась, что получила ценный урок по приготовлению пищи и умению правильно ставить задачи.