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Мама попросила 6-летнюю дочь помочь приготовить ужин. Старания ребёнка рассмешили сеть
Источник материала: СТВ
Новости США. Мама поделилась смешной ситуацией, которая случилась у них с дочерью.
Как
Поручив дочери ответственное задание, мама решила принять душ и отлучилась с кухни.
Спустя время женщина вернулась и обнаружила забавную картину – ее дочь очень ответственно отнеслась к работе. Брук полоскала курицу, используя средство для мытья посуды.
Очищая каждый кусочек курицы в воде с пеной от моющего средства, девочка повернулась к маме и широко улыбнулась. Малышка была уверена, что делает все правильно.
Между мамой и дочкой состоялся небольшой диалог.
– Что ты делаешь?
Женщина сняла забавную ситуацию на видео и призналась, что получила ценный урок по приготовлению пищи и умению правильно ставить задачи.
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Новости США. Мама поделилась смешной ситуацией, которая случилась у них с дочерью. Как сообщает Daily Mail, мама вместе с 6-летней Брук решили вместе приготовить...
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