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Мама попросила 6-летнюю дочь помочь приготовить ужин. Старания ребёнка рассмешили сеть

27.09.2019 15:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Мама поделилась смешной ситуацией, которая случилась у них с дочерью.  

Как сообщает Daily Mail, мама вместе с 6-летней Брук решили вместе приготовить ужин. Женщина попросила девочку помыть курицу, которую собиралась запечь.  

Поручив дочери ответственное задание, мама решила принять душ и отлучилась с кухни.  

Спустя время женщина вернулась и обнаружила забавную картину – ее дочь очень ответственно отнеслась к работе. Брук полоскала курицу, используя средство для мытья посуды.  

Мама попросила 6-летнюю дочь помочь приготовить ужин. Старания ребёнка рассмешили сеть
Фото: Caters   

Очищая каждый кусочек курицы в воде с пеной от моющего средства, девочка повернулась к маме и широко улыбнулась. Малышка была уверена, что делает все правильно.    

Между мамой и дочкой состоялся небольшой диалог.    

– Что ты делаешь?   
– Мою курицу.  

Женщина сняла забавную ситуацию на видео и призналась, что получила ценный урок по приготовлению пищи и умению правильно ставить задачи.  

Девочка нашла в доме ножницы и сделала стрижку. Вот такой была реакция её отца на причёску (читать далее).  

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Новости США. Мама поделилась смешной ситуацией, которая случилась у них с дочерью.   Как сообщает Daily Mail, мама вместе с 6-летней Брук решили вместе приготовить...
 
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