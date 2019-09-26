|
Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет
Источник материала: СТВ
Марианне Газмановой 15 лет и она активно ведет свой блог в Instagram.
Дочь Олега Газманова мечтает стать моделью, поэтому в ее аккаунтах в соцсетях опубликованы кадры с профессиональных фотосессий. Девушка учится в школе с театральным уклоном и имеет массу увлечений.
Пользователей Instagram восхитили кадры Марианны. Фанаты считают, что девушку ждет большое модельное будущее. Другие же отметили сходство девушки с ее мамой Мариной Муравьевой-Газмановой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марианне Газмановой 15 лет и она активно ведет свой блог в Instagram. Дочь Олега Газманова мечтает стать моделью, поэтому в ее аккаунтах в соцсетях опубликованы кадры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)