Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет

Источник материала: СТВ

Марианне Газмановой 15 лет и она активно ведет свой блог в Instagram.

Дочь Олега Газманова мечтает стать моделью, поэтому в ее аккаунтах в соцсетях опубликованы кадры с профессиональных фотосессий. Девушка учится в школе с театральным уклоном и имеет массу увлечений.



Фото: instagram.com/mariannagazmanova

Пользователей Instagram восхитили кадры Марианны. Фанаты считают, что девушку ждет большое модельное будущее. Другие же отметили сходство девушки с ее мамой Мариной Муравьевой-Газмановой.

Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей – здесь подробнее .



Фото: instagram.com/mariannagazmanova



Фото: instagram.com/mariannagazmanova



Фото: instagram.com/mariannagazmanova