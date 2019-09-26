"Учительница с партой" отвлекла внимание от убийства ученика в другой школе?

Беседа ProContra » с Виталием Цыганковым и Владимиром Мацкевичем на телеканале Белсат рассказывает редактор гомельского сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов, который объяснил, почему реакция Лукашенко на происшествие не могла быть иной. Подробности в программе «» с Виталием Цыганковым и Владимиром Мацкевичем на телеканале Белсат рассказывает редактор гомельского сайта «Сильные новости», который объяснил, почему реакция Лукашенко на происшествие не могла быть иной.





По его словам, журналисты издания нашли новость , которая стала началом истории «учительницы с партой».





«Лукашенко часто действует соответственно со своими ментальными установками. Он сам бывший не только учитель, но работник тюрьмы, надзиратель. Думаю, что в его психике все это может работать таким образом, что каждый, кто подчиняется, не имеет права голоса вообще. Думаю, это могла быть такая рефлексия.





смерть ученика в школе в Николаевке в Буда-Кошелевском районе. Говорили, что он умер просто так, ему стало плохо , но дети начали писать, что смерть стала результатом драки, что его там ударили в шею . Но еще скажу, что буквально за несколько дней до этого конфликта с учительницей произошла. Говорили, что, но





И я думаю, что Лукашенко большей частью рефлексировал на это событие, когда кричал, что должна быть дисциплина», – высказался Петр Кузнецов.





Также гость программы отметил, что властям куда выгоднее концентрировать внимание на конфликтах учителей и учеников, чем расследовать случаи трагических смертей.





«Иначе получится, что в течение года (произошли) две насильственные смерти учеников в стенах школ», — подчеркнул Кузнецов.





Подробности в видео







