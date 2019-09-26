Конкурс мини-мисс, бейсбол и гандбол. Куда сходить в выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте пройдут матчи международного турнира по бейсболу, городской открытый конкурс «Мини-Мисс Брест 2019», а «мешковцы» сразятся с минским СКА.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что: Конкурс «Мини-Мисс Брест 2019» Где: Брестский академический театр драмы Когда: 29 сентября

В воскресенье выберут мини-мисс Бреста. За корону главной городской красавицы поборются девочки в возрасте от 5 до 16 лет. Стоимость билета — 7 рублей. Конкурс благотворительный. Часть вырученных от продажи билетов средств будут перечислены на лечение и реабилитацию Владимира Дудинского .





Что: Международный турнир по бейсболу Где: Стадион возле Дворца водных видов спорта Когда: с 26 по 29 сентября

В эти выходные в Бресте пройдут основные игры бейсбольного турнира. За кубок сражаются 12 команд из России, Украины, Литвы и Беларуси — около 180 юных бейсболистов. Вход на трибуны свободный.



Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

Что: Матч БГК — СКА Где: ЦОР «Виктория» (ул. Ленинградская, 4) Когда: 29 сентября, начало в 17.00

В воскресенье «мешковцы» принимают на своем поле минский СКА. Брестчане уже встречались с армейцами: в третьем туре чемпионата Беларуси они уступили минчанам. Сейчас есть возможность взять реванш. Стоимость билета — 5 рублей.

Хороших выходных, друзья!