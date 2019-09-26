ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс мини-мисс, бейсбол и гандбол. Куда сходить в выходные в Бресте

27.09.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте пройдут матчи международного турнира по бейсболу, городской открытый конкурс «Мини-Мисс Брест 2019», а «мешковцы» сразятся с минским СКА.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что: Конкурс «Мини-Мисс Брест 2019»

Где: Брестский академический театр драмы

Когда: 29 сентября

В воскресенье выберут мини-мисс Бреста. За корону главной городской красавицы поборются девочки в возрасте от 5 до 16 лет. Стоимость билета — 7 рублей. Конкурс благотворительный. Часть вырученных от продажи билетов средств будут перечислены на лечение и реабилитацию Владимира Дудинского.


Что: Международный турнир по бейсболу

Где: Стадион возле Дворца водных видов спорта

Когда: с 26 по 29 сентября

В эти выходные в Бресте пройдут основные игры бейсбольного турнира. За кубок сражаются 12 команд из России, Украины, Литвы и Беларуси — около 180 юных бейсболистов. Вход на трибуны свободный.


Фото: Пресс-служба БГК имени Мешкова

Что: Матч БГК — СКА

Где: ЦОР «Виктория» (ул. Ленинградская, 4)

Когда: 29 сентября, начало в 17.00

В воскресенье «мешковцы» принимают на своем поле минский СКА. Брестчане уже встречались с армейцами: в третьем туре чемпионата Беларуси они уступили минчанам. Сейчас есть возможность взять реванш. Стоимость билета — 5 рублей.

Хороших выходных, друзья!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Минска с пятницы до понедельника перекроют дорогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика