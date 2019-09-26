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Конкурс мини-мисс, бейсбол и гандбол. Куда сходить в выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте пройдут матчи международного турнира по бейсболу, городской открытый конкурс «Мини-Мисс Брест 2019», а «мешковцы» сразятся с минским СКА.
В воскресенье выберут мини-мисс Бреста. За корону главной городской красавицы поборются девочки в возрасте от 5 до 16 лет. Стоимость билета — 7 рублей. Конкурс благотворительный. Часть вырученных от продажи билетов средств будут перечислены на лечение и реабилитацию
В эти выходные в Бресте пройдут основные игры бейсбольного турнира. За кубок сражаются 12 команд из России, Украины, Литвы и Беларуси — около 180 юных бейсболистов. Вход на трибуны свободный.
В воскресенье «мешковцы» принимают на своем поле минский СКА. Брестчане уже встречались с армейцами: в третьем туре чемпионата Беларуси они уступили минчанам. Сейчас есть возможность взять реванш. Стоимость билета — 5 рублей.
Хороших выходных, друзья!
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