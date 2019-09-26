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Нужно ли при оплате картой прикрывать ПИН-код рукой? Развеиваем мифы
Источник материала: Myfin
Поведение продавцов, даже в крупных сетях, тоже неодинаково. Одни продавцы протягивают терминал, чтобы покупатель самостоятельно вставил карту. Другие – просят карту или молча протягивают за ней руку. Потом продавец мельком смотрит на карту, иногда с обеих сторон, и вставляет ее в прорезь терминала. Покупателю передают устройство с клавишами для набора ПИН-кода.
Сам код продавцы никогда не спрашивают, иногда демонстративно отворачиваются при вводе цифр, иногда смотрят на клиента.
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