10 октября в Гомеле бесплатно расскажут, как запустить интернет-магазин

10 октября в Гомеле эксперты в области онлайн-торговли расскажут, как вывести бизнес в онлайн с минимальными вложениями. Во время бизнес-квеста «Создай свой интернет-магазин!» будет возможность прослушать три лекции, выполнить практические задания и получить шанс выиграть деньги на запуск своего бизнеса. Генеральный партнер мероприятия – Альфа-Банк . Информационная поддержка – портал и еженедельник «Аргументы и факты».

Для кого мероприятие будет максимально полезным?

· Это мероприятие для тех, кто:

- хочет перестать “работать на дядю” и мечтает открыть свой бизнес;

- ищет новые каналы продаж;

- нуждается в профессиональной “перезагрузке”: ищет новые идеи, знакомства и вдохновение.

Что ждет участников бизнес-квеста?

Три лекции, которые объяснят, как запустить и раскрутить интернет-магазин. После каждой лекции предстоит решить бизнес-задачу, с которыми столкнулись другие предприниматели. Знакомство с компаниями, без услуг которых интернет-магазину не обойтись. Среди них – Альфа-Банк (банковское обслуживание), bePaid (прием онлайн-платежей) и Почта “ГиперМолл” (доставка). Участие в бизнес-викторине с интересными вопросами по онлайн-торговле. Ответы на них помогут при запуске реального интернет-магазина!

Все, кто пройдет бизнес-квест до конца, получат приятные подарки. А участники команды-победителя выиграют по 285 рублей на запуск бизнеса на Deal.by и откроют собственные интернет-магазины.

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6 результатов, которые гарантируют организаторы бизнес-квеста. Участники в итоге:

поймут, как выбрать нишу для бизнеса; разберутся, где искать новых клиентов и как их удерживать; узнают, по каким критериям оценивать эффективность работы интернет-магазина; научатся решать задачи, ставящие в тупик даже опытных предпринимателей; познакомятся с партнерами, которые проведут для вас персональную консультацию по банковскому обслуживанию, приему онлайн-платежей, логистике и продвижению; получат полезные призы и смогут использовать их при запуске своего бизнеса!

Для участия следует заполнить короткую форму и ждать подтверждения. Чем подробнее – тем больше шансов оказаться в числе участников!