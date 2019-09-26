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10 октября в Гомеле бесплатно расскажут, как запустить интернет-магазин
27.09.2019 16:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
10 октября в Гомеле эксперты в области онлайн-торговли расскажут, как вывести бизнес в онлайн с минимальными вложениями. Во время бизнес-квеста «Создай свой интернет-магазин!» будет возможность прослушать три лекции, выполнить практические задания и получить шанс выиграть деньги на запуск своего бизнеса. Генеральный партнер мероприятия –
Для кого мероприятие будет максимально полезным?
· Это мероприятие для тех, кто:
- хочет перестать “работать на дядю” и мечтает открыть свой бизнес;
- ищет новые каналы продаж;
- нуждается в профессиональной “перезагрузке”: ищет новые идеи, знакомства и вдохновение.
Что ждет участников бизнес-квеста?
Все, кто пройдет бизнес-квест до конца, получат приятные подарки. А участники команды-победителя выиграют по 285 рублей на запуск бизнеса на Deal.by и откроют собственные интернет-магазины.
6 результатов, которые гарантируют организаторы бизнес-квеста. Участники в итоге:
Для участия следует заполнить короткую форму и ждать подтверждения. Чем подробнее – тем больше шансов оказаться в числе участников!
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Во время бизнес-квеста «Создай свой интернет-магазин!» эксперты в области онлайн-торговли расскажут, как вывести бизнес в онлайн с минимальными вложениями
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