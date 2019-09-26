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10 октября в Гомеле бесплатно расскажут, как запустить интернет-магазин

27.09.2019 16:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

10 октября в Гомеле бесплатно расскажут, как запустить интернет-магазин
Фото из открытых источников

10 октября в Гомеле эксперты в области онлайн-торговли расскажут, как вывести бизнес в онлайн с минимальными вложениями. Во время бизнес-квеста «Создай свой интернет-магазин!» будет возможность прослушать три лекции, выполнить практические задания и получить шанс выиграть деньги на запуск своего бизнеса. Генеральный партнер мероприятия – Альфа-Банк. Информационная поддержка – портал и еженедельник «Аргументы и факты».

10 октября в Гомеле бесплатно расскажут, как запустить интернет-магазин

 

Для кого мероприятие будет максимально полезным?

·       Это мероприятие для тех, кто:

-        хочет перестать “работать на дядю” и мечтает открыть свой бизнес;

-        ищет новые каналы продаж;

-        нуждается в профессиональной “перезагрузке”: ищет новые идеи, знакомства и вдохновение.

Что ждет участников бизнес-квеста?

  1. Три лекции, которые объяснят, как запустить и раскрутить интернет-магазин. После каждой лекции предстоит решить бизнес-задачу, с которыми столкнулись другие предприниматели.
  2. Знакомство с компаниями, без услуг которых интернет-магазину не обойтись. Среди них – Альфа-Банк (банковское обслуживание), bePaid (прием онлайн-платежей) и Почта “ГиперМолл” (доставка).
  3. Участие в бизнес-викторине с интересными вопросами по онлайн-торговле. Ответы на них помогут при запуске реального интернет-магазина!

Все, кто пройдет бизнес-квест до конца, получат приятные подарки. А участники команды-победителя выиграют по 285 рублей на запуск бизнеса на Deal.by и откроют собственные интернет-магазины.

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6 результатов, которые гарантируют организаторы бизнес-квеста. Участники в итоге:

  1. поймут, как выбрать нишу для бизнеса;
  2. разберутся, где искать новых клиентов и как их удерживать;
  3. узнают, по каким критериям оценивать эффективность работы интернет-магазина;
  4. научатся решать задачи, ставящие в тупик даже опытных предпринимателей;
  5. познакомятся с партнерами, которые проведут для вас персональную консультацию по банковскому обслуживанию, приему онлайн-платежей, логистике и продвижению;
  6. получат полезные призы и смогут использовать их при запуске своего бизнеса!

Для участия следует заполнить короткую форму и ждать подтверждения. Чем подробнее – тем больше шансов оказаться в числе участников!

Зарегистрироваться >>>

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Во время бизнес-квеста «Создай свой интернет-магазин!» эксперты в области онлайн-торговли расскажут, как вывести бизнес в онлайн с минимальными вложениями
 
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