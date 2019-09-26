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Мамаев нашел себе новую команду
Источник материала: Tut.by
Российский полузащитник Павел Мамаев будет выступать за футбольный клуб «Ростов», сообщает «
Вышедший на свободу после 11 месяцев заключения за избиение чиновника Дениса Пака и белорусского водителя Виталия Соловчука.
Вскоре после этого футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Сообщалось, что Павел перейдет в московское «Динамо», но сегодня он прибыл на медосмотр в «Ростов», с которым подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.
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Российский полузащитник Павел Мамаев будет выступать за футбольный клуб «Ростов», сообщает «Чемпионат.ком».
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