Мамаев нашел себе новую команду

Источник материала: Tut.by

Российский полузащитник Павел Мамаев будет выступать за футбольный клуб «Ростов», сообщает « Чемпионат.ком ».



Фото: Пресс-бюро ФСИН России

Вышедший на свободу после 11 месяцев заключения за избиение чиновника Дениса Пака и белорусского водителя Виталия Соловчука.

Вскоре после этого футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Сообщалось, что Павел перейдет в московское «Динамо», но сегодня он прибыл на медосмотр в «Ростов», с которым подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.