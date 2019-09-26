Определилась соперница Соболенко в финале турнира в Китае

Источник материала: Tut.by

В матче за титул турнира в китайском Ухане Арина Соболенко (№ 14 WTA) сыграет с американкой Элисон Риске (№ 35 WTA).



Reuters

В полуфинале Риске победила чешку Петру Квитову — 7:5, 7:5, отыграв во втором сете четыре сетбола.

До этого 29-летняя американка одолела украинок Катерину Козлову и Елену Свитолину, Монику Пуиг из Пуэрто-Рику и местную звезду Ван Цян.

Напомним, что Арина Соболенко сегодня одолела первую ракетку мира Эшли Барти — 7:5, 6:4.

Матч между Соболенко и Риске запланирован на субботу и должен начаться в семь утра по белорусскому времени.