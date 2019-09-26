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Ученые предупредили о том, что оставляют в чашке чайные пакетики из пластиковой сетки

27.09.2019 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При заваривании чая в пакетике из пластиковой сетки в воду выделяются миллиарды частиц микропластика. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Макгилла в Монреале, пишет BBC.


Фото: pixabay.com

Микропластик широко распространен в окружающей среде: частицы находили в водопроводной и бутилированной воде, некоторых продуктах питания. Всемирная организация здравоохранения считает, что по имеющейся информации микропластик в воде не представляет опасности, но исследования этого вопроса были ограниченными — и нужно рассмотреть проблему дополнительно.

Специалисты из Университета Макгилла тоже призвали к изучению влияния микропластика на здоровье человека. В своей работе они рассмотрели пакетики четырех разных брендов чая. Большинство пакетиков делается из бумаги, но некоторые бренды предпочитают пакетики из пластикой сетки. Ученые извлекли из пакетиков чай и поместили их в горячую (95 градусов) воду, повторяя стандартную процедуру заваривания. Оказалось, что один такой пакетик выделяет в чашку около 11,6 миллиардов частиц микропластика и 3 миллиарда частиц нанопластика. Все они невидимы невооруженным глазом.

В журнале Environmental Science and Technology отмечено, что «уровень частиц микропластика в кружке в результате на несколько порядков выше, чем в продуктах питания, которые изучались ранее».

— Мы были удивлены результатами исследования, — отметила автор работы Лаура Эрнандес. — А в частности тем, как сильно количество микропластика в кружке отличалось от того, что рассматривалось в других работах: например, в бутилированной воде.

Отчасти расхождение может быть связано с тем, что канадские ученые фокусировались на мельчайших частицах: как на микропластике толщиной в человеческий волос, так и на нанопластике, который в тысячу раз меньше. И хотя ВОЗ начинает отчет о влиянии микропластика на здоровье словами «не несет очевидного риска», Лаура Эрнандес считает, что для покупателей информация о числе частиц в кружке важна: 

— Нет необходимости расфасовывать чай в пластиковые пакетики. В конце концов, это влияет не только на то, что мы перевариваем эти мельчайшие частицы, но и на окружающую среду.

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Большинство пакетиков делается из бумаги, но некоторые бренды предпочитают пакетики из пластикой сетки.
 
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