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Ученые предупредили о том, что оставляют в чашке чайные пакетики из пластиковой сетки
Источник материала: Tut.by
При заваривании чая в пакетике из пластиковой сетки в воду выделяются миллиарды частиц микропластика. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Макгилла в Монреале, пишет
Микропластик широко распространен в окружающей среде: частицы находили в водопроводной и бутилированной воде, некоторых продуктах питания. Всемирная организация здравоохранения считает, что по имеющейся информации микропластик в воде не представляет опасности, но исследования этого вопроса были ограниченными — и нужно рассмотреть проблему дополнительно.
Специалисты из Университета Макгилла тоже призвали к изучению влияния микропластика на здоровье человека. В своей работе они рассмотрели пакетики четырех разных брендов чая. Большинство пакетиков делается из бумаги, но некоторые бренды предпочитают пакетики из пластикой сетки. Ученые извлекли из пакетиков чай и поместили их в горячую (95 градусов) воду, повторяя стандартную процедуру заваривания. Оказалось, что один такой пакетик выделяет в чашку около 11,6 миллиардов частиц микропластика и 3 миллиарда частиц нанопластика. Все они невидимы невооруженным глазом.
В журнале Environmental Science and Technology
— Мы были удивлены результатами исследования, — отметила автор работы Лаура Эрнандес. — А в частности тем, как сильно количество микропластика в кружке отличалось от того, что рассматривалось в других работах: например, в бутилированной воде.
Отчасти расхождение может быть связано с тем, что канадские ученые фокусировались на мельчайших частицах: как на микропластике толщиной в человеческий волос, так и на нанопластике, который в тысячу раз меньше. И хотя ВОЗ начинает отчет о влиянии микропластика на здоровье словами «не несет очевидного риска», Лаура Эрнандес считает, что для покупателей информация о числе частиц в кружке важна:
— Нет необходимости расфасовывать чай в пластиковые пакетики. В конце концов, это влияет не только на то, что мы перевариваем эти мельчайшие частицы, но и на окружающую среду.
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Большинство пакетиков делается из бумаги, но некоторые бренды предпочитают пакетики из пластикой сетки.
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