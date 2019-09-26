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Белорусские магазины завалили дешевым российским сахаром. Власти отрегулируют цены на этот товар
Источник материала: Tut.by
Власти снова решили заняться регулированием цен на сахар. МАРТ с 1 октября и до конца этого года устанавливает предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Это предусмотрено
Напомним, с 17 января прошлого года из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, власти на 90 дней
Новое постановление МАРТ по регулированию цен на сахар уже зарегистрировано на национальном правовом интернет-портале. В ведомстве пока не комментируют, какой будет предельная минимальная розничная цена сахара.
МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Напомним, в декабре прошлого года сахар
Ранее сахарные заводы Беларуси и Светлогорский ЦКК
Александр Лукашенко 31 августа в командировке в Смолевичский район
Что происходит с ценами на сахар?
После отмены росрегулирования стоимость сахара в магазинах
Сейчас белорусский сахар можно найти в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивают акции, на которых сахар из РФ можно купить еще дешевле.
По данным Белстата, дороже всего сахар-песок в августе стоил в в Минске и Минской области — 1,5 и 1,52 рубля соответственно, а дешевле всего — в Могилевской (1,46 рубля).
Тем временем российские производители сахара нынешним летом
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Власти снова решили заняться регулированием цен на сахар. МАРТ с 1 октября и до конца этого года устанавливает предельную минимальную розничную цену белого...
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