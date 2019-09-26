"Гомсельмаш" увеличит поставки техники в Казахстан

Источник материала: Ежедневник





Развитие сотрудничества и кооперации с ОАО "Гомсельмаш" обсуждалось сегодня на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с руководством АО "Агромашхолдинг KZ".

Александр Турчин отметил, что в ближайшее время предстоят два важных события: визит президента Беларуси в Казахстан и заседание белорусско-казахстанской межправкомиссии. В связи с этим нужно обсудить ряд вопросов, сообщила пресс-служба Совмина.

"В текущем году мы нарастили объемы поставок техники "Гомсельмаша" в Казахстан. Хотелось бы обсудить, как будем выстраивать сотрудничество в последующие годы, а также рассмотреть вопрос более углубленной кооперации", - сказал первый заместитель премьер-министра.

"Мы действительно качественно продвинулись за этот год. Уже видим, что в перспективе темп роста - 149%. У нас в этом году появилось 11 механизмов финансирования", - подчеркнул председатель совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр", акционер АО "Агромашхолдинг KZ" Андрей Лаврентьев.

С целью развития промышленной кооперации в 2007 году в Казахстане было создано совместное сборочное производство техники ОАО "Гомсельмаш". С казахстанской стороны партнером выступил официальный дилер "Гомсельмаша" - АО "Агромашхолдинг KZ".

"Гомсельмаш" и "Агромашхолдинг KZ" осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под торговой маркой Essil.