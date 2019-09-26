|
"Гомсельмаш" увеличит поставки техники в Казахстан
27.09.2019 16:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Развитие сотрудничества и кооперации с ОАО "Гомсельмаш" обсуждалось сегодня на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с руководством АО "Агромашхолдинг KZ".
Александр Турчин отметил, что в ближайшее время предстоят два важных события: визит президента Беларуси в Казахстан и заседание белорусско-казахстанской межправкомиссии. В связи с этим нужно обсудить ряд вопросов, сообщила пресс-служба Совмина.
"В текущем году мы нарастили объемы поставок техники "Гомсельмаша" в Казахстан. Хотелось бы обсудить, как будем выстраивать сотрудничество в последующие годы, а также рассмотреть вопрос более углубленной кооперации", - сказал первый заместитель премьер-министра.
"Мы действительно качественно продвинулись за этот год. Уже видим, что в перспективе темп роста - 149%. У нас в этом году появилось 11 механизмов финансирования", - подчеркнул председатель совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр", акционер АО "Агромашхолдинг KZ" Андрей Лаврентьев.
С целью развития промышленной кооперации в 2007 году в Казахстане было создано совместное сборочное производство техники ОАО "Гомсельмаш". С казахстанской стороны партнером выступил официальный дилер "Гомсельмаша" - АО "Агромашхолдинг KZ".
"Гомсельмаш" и "Агромашхолдинг KZ" осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под торговой маркой Essil.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие сотрудничества и кооперации с ОАО "Гомсельмаш" обсуждалось сегодня на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)