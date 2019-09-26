Через полгода в Китае появится поселок с точной копией Несвижского замка

Поселок с белорусским колоритом в Чунцине планируют построить в течение 6 месяцев. Об этом рассказал Секретарь партийного комитета КПК г-н Тан Чуань во время встречи с делегацией Минской области, которая сейчас находится с деловым визитом в Китае.

На реализацию проекта планируется потратить около 40 млн долларов. Комплекс расположится на площади 240 га на территории государственного сельскохозяйственного технопарка.







Макеты поселка с белорусским колоритом в Чунцине

– Это будет пока единственный туристический комплекс с белорусским колоритом, – говорит Тань Чуань. – Мы надеемся, что этот поистине уникальный объект станет площадкой для размещения, в том числе, белорусских сельскохозяйственных продуктов.

Прототипами застройки и ландшафтных моделей поселка выступают архитектурные объекты Минской области. К примеру, здесь появится точная копия Несвижского замка. Недавно китайские специалисты совершили поездку в Несвиж, где досконально изучили архитектурные особенности замка.







На этой площадке разместится копия Несвижского замка

Белорусская сторона, в свою очередь, поможет зарубежным коллегам с культурным наполнением объекта. Планируется, что на территории комплекса будет расположена большая сцена, на которой будут проходить концерты, в том числе и белорусских коллективов. Также китайская сторона пригласила подключиться к участию в проекте художественного руководителя Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Валентина Елизарьева, который также работает вместе с делегацией Минской области в Чунцине.

— Несвиж был одним из родоначальников балетной школы в классическом понимании этого слова. То, что предлагает китайская сторона, это прекрасно. И мы будем рады совместному творческому сотрудничеству, — отметил Валентин Елизарьев.

Известно, что копия Несвижского замка займёт более 2,5 тысяч квадратных метров.







Строения, размещенные на будущей строительной площадке, пойдут под снос

— Правительство города Чунцина уделяет особое внимание этому проекту. Мы верим, что он будет пользоваться интересом как у внутренних, так и у зарубежных туристов, и станет образцом сотрудничества между Китаем и Беларусью, — сказал куратор проекта Хэ Бо.



Куратор проекта Хэ Бо.

Справочно. Соглашение об инвестиционном сотрудничестве в рамках возведения поселка с белорусским колоритом в Чунцинебыло принято 1 августа этого года. Тогда представители района Юйбэй г. Чунцина, где и расположится уникальный архитектурный комплекс, посещали объекты Минской области. Договором предусмотрено строительство двух уникальных поселков: китайского – в Минской области, белорусского — в Чунцине.

Поселок на территории Минской области разместится на участке площадью около 100 га. В застройке будут использованы прототипы домов культуры Чунцина и типичных зданий восточной части провинции Сычуань.

Туризм, торговля и культурные обмены – основные функции новостроек.