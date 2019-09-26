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В поле повышенного внимания ГАИ — маршрутчики
27.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с 26 сентября по 2 октября 2019 года на территории Горецкого района проводится профилактическая акция по контролю за соблюдением требований Правил дорожного движения водителями при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров.
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22В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с 26 сентября по 2 октября 2019 года на территории Горецкого района проводится...
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