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Погода на выходные и начало недели: станет теплее, пройдут дожди

27.09.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Настоящая грибная погода придет в Беларусь на следующей неделе. По ночам будет тепло, пойдут дожди.

Но до этого предстоит пережить первые ночные заморозки. Минусовая температура прогнозируется в пятницу, 27 сентября, на севере Беларуси. Там на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем будет солнечно и воздух прогреется до 12-18 градусов.

А с субботы в страну начнут поступать атмосферные фронты с Западной Европы, начнутся дожди. Температура воздуха существенно не изменится, но уже с воскресенья, 29 сентября, станет теплее. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью возрастет до 12 градусов, а днем по-прежнему будет до плюс 18, передает Белгидромет.

В начале недели такая погода сохранится.


 
 
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Настоящая грибная погода придет в Беларусь на следующей неделе. По ночам будет тепло, пойдут дожди.
 
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