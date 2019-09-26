Игорь Николаев выложил в сеть редкое видео с молодой Пугачевой

Певец и композитор Игорь Николаев выложил в Instagram редкое видео с Аллой Пугачевой, в котором она поет его песню «Прости, поверь».
Николаев подчеркнул, что прежде никогда не видел эту съемку, и добавил, что это очень трогательно.
На кадрах молодая Алла Пугачева прогуливается по городу и поет песню «Прости, поверь», которую написал Игорь Николаев.
Комментаторы предположили, что певица гуляет по Томску, и отметили, что песня очень классная и красивая.
Алла Пугачева впервые исполнила песню «Прости, поверь» в сентябре 1985 года. Композиция вошла в студийный альбом певицы 1986-го года, который назывался «Счастья в личной жизни».
Ранее Игорь Николаев признался, что дата в песне «Третье сентября» ничего не значит.