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Игорь Николаев выложил в сеть редкое видео с молодой Пугачевой

27.09.2019 18:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Игорь Николаев выложил в сеть редкое видео с молодой Пугачевой
Евгения Новоженина / РИА Новости

Певец и композитор Игорь Николаев выложил в Instagram редкое видео с Аллой Пугачевой, в котором она поет его песню «Прости, поверь».

Игорь Николаев выложил в сеть редкое видео с молодой Пугачевой Игорь Николаев показал милое фото со своей трехлетней дочерью

Николаев подчеркнул, что прежде никогда не видел эту съемку, и добавил, что это очень трогательно.

На кадрах молодая Алла Пугачева прогуливается по городу и поет песню «Прости, поверь», которую написал Игорь Николаев.

Комментаторы предположили, что певица гуляет по Томску, и отметили, что песня очень классная и красивая.

Алла Пугачева впервые исполнила песню «Прости, поверь» в сентябре 1985 года. Композиция вошла в студийный альбом певицы 1986-го года, который назывался «Счастья в личной жизни».

Ранее Игорь Николаев признался, что дата в песне «Третье сентября» ничего не значит.

 
 
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На кадрах молодая Алла Пугачева прогуливается по городу и поет песню «Прости, поверь», которую написал Игорь Николаев.
 
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