Белорусские магазины завалили дешевым российским сахаром. Власти отрегулируют цены на этот товар Читать полностью: https://finance.tut.by/n

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти снова решили заняться регулированием цен на сахар. МАРТ с 1 октября и до конца этого года устанавливает предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Это предусмотрено постановлением ведомства № 78 от 25 сентября 2019 года. Ранее в 2018 году власти уже вводили регулирование цен на этот товар, причина — появление в торговле российского сахара, который заметно дешевле белорусского.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Напомним, с 17 января прошлого года из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, власти на 90 дней ввели регулирование цен на этот товар, а позже решение продлили . Цена сахара на полках с учетом НДС не должна была опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. Выросли также закупочные оптовые цены. Госрегулирование закончилось 23 декабря прошлого года.

Новое постановление МАРТ по регулированию цен на сахар уже зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале. В ведомстве пока не комментируют, какой будет предельная минимальная розничная цена сахара.

МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Напомним, в декабре прошлого года сахар включили в список социально значимых товаров.

Ранее сахарные заводы Беларуси и Светлогорский ЦКК получили льготы на газ — с 1 сентября по 31 декабря этого года. Последнее время власти идут на уступки сахарным заводам и предоставляют ряд преференций, чтобы снизить себестоимость готовой продукции. Снижение цен на энергоносители позволит белорусским производителям лучше себя чувствовать в борьбе с российским сахаром.

Александр Лукашенко 31 августа в командировке в Смолевичский район потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта отечественного сахара. «Думайте, где вы будете продавать сахар, — сказал Лукашенко, обращаясь к руководству Минсельхозпрода и губернатору Минской области. — Снижать производство ни в коем случае нельзя. Желательно сохранить уровень доходности хотя бы прошлого года».

Что происходит с ценами на сахар?

После отмены госрегулирования стоимость сахара в магазинах снизилась . Так, в одной из торговых сетей килограмм сахара «Городейский» и «Слуцкий» в конце января стоил 1,43 рубля, а «Літвінскі» — 1,39 рубля. Российский сахар продавали по 1,43 рубля за килограмм. Еще в одной торговой сети российский сахар стоил по 1,19 рубля.

Сейчас белорусский сахар можно найти в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивают акции, во время которых сахар из РФ можно купить еще дешевле.

По данным Белстата, дороже всего сахар-песок в августе стоил в Минске и Минской области — 1,5 и 1,52 рубля соответственно, а дешевле всего — в Могилевской (1,46 рубля).

Тем временем российские производители сахара нынешним летом снижали отпускные цены: в стране рекордные запасы, и предложение превышает спрос. В рознице в РФ цены на сахар тоже снизились, но не так заметно.