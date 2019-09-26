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Изменяются расписания автобусов №№ 26, 27, 27А, 45

27.09.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 01.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 26, 27, 27А.

Изменяются расписания автобусов №№ 26, 27, 27А, 45

С 02.10.2019 г. изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №45.

МАРШРУТ № 26

«Завод «Газоаппарат» - с/т «Жемчужина».

ЕЖЕДНЕВНО

Газоаппарат 9:27 15:51

с/т «Жемчужина» 10:03 16:27

МАРШРУТ № 27

«Завод «Газоаппарат» – гостиница «Дружба»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:19 7:09 7:43 12:30 13:23 13:55 14:50 15:32 16:22 17:05 19:18

Гостиница «Дружба» 7:00 7:53 8:25 13:11 14:05 14:35 15:33 16:13 17:04 17:48 20:02

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 7:16 12:39 17:05

Гостиница «Дружба» 7:57 13:20 17:45

МАРШРУТ № 27А

«Завод «Газоаппарат» – С/т «Суница»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 8:20 9:57 14:13 16:43

С/т «Суница» 9:08 10:45 15:00 17:30

МАРШРУТ № 45

«Завод «Газоаппарат» – С/Т «Радуга».

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 7:55 9:30 12:00 16:00 17:35

С/Т «Радуга» 8:40 10:15 12:45 16:45 18:17

 
 
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  С 01.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 26, 27, 27А. С 02.10.2019 г. изменяется расписание движения городского автобусного маршрута...
 
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