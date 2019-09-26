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В Беларуси назвали лучшие город, район и область для ведения бизнеса

27.09.2019 18:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси назвали лучшие город, район и область для ведения бизнеса

Жюри из представителей бизнес-ассоциаций, банков и ведущих экономистов определило регионы Беларуси с наилучшими условиями для ведения бизнеса.

По словам председателя Высшего координационного совета Республиканской Конфедерации предпринимательства Владимира Карягина, конкурс позволяет, как выявить слабые места регионов, так и создать конкурентную среду в экономике и обозначить лидеров.

«Есть несколько основных критериев для определения победителя, – пояснил Владимир Карягин. – В частности, оценивалось количество субъектов хозяйствования, объем налогов, собираемых от МСП, также жюри изучало различные инициативы и проекты, проводимые в городе (районе, области), не менее важным был такой критерий как взаимодействие бизнеса с властями».

Заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Александр Калиновский в свою очередь подчеркнул, что основная цель и задача конкурса – определить регионы, где вопросы бизнеса решаются оперативно и конструктивно.

«При этом, замечу, что вклад в экономику регионов различный: где-то удельный вес налоговых поступлений в район около 80%, а где-то 20%, – обратил внимание он. – Поэтому очень важно выровнять условия, чтобы малый бизнес развивался и в не самых успешных регионах».

Как признал Владимир Карягин, на то, что потенциал регионов разный, влияет множество факторов.

«Это зависит и от местных властей, личности руководителя, от созданной системы поддержки предпринимателя в районе, от наличия местных ресурсов и проектов, и конечно, от активности самого бизнеса», – отметил он.

Результаты конкурса

По итогам республиканского конкурса в 2019 году лучшим районом для ведения бизнеса в столице признан Московский район.

Победителем в основной номинации «Лучший областной центр Беларуси для бизнеса-2019» признан Гродно. Лауреатом в номинации «Лучшая область для бизнеса Беларуси» стала Минская.

Лучшими районами для бизнеса (с численностью населения менее 50 тыс. человек) стали Поставский, Брестский, Брагинский, Щучинский, Червенский и Горецкий, с численностью населения более 50 тыс. человек – Лидский.

Ежегодно конкурс по определению лучшего города, региона и области для ведения бизнеса проводят Республиканская конфедерация предпринимательства и Минский столичный союз нанимателей и работодателей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Жюри из представителей бизнес-ассоциаций, банков и ведущих экономистов определило регионы Беларуси с наилучшими условиями для ведения бизнеса.
 
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