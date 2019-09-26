Чем выше IQ - тем серьезней ошибка. Как так?

Источник материала: Ежедневник



фото: sunhome.ru

Любой может совершить серьезные ошибки. Но часто самые умные люди поднимаются на такую высоту, где цена этой ошибки очень высока.

«Обычно, — писал историк Чарльз Моррис в книге о последнем финансовом кризисе, — только самые умные люди могут совершать действительно катастрофические ошибки».

Моррис, возможно, преувеличивал под влиянием масштаба происшедшей катастрофы (при переиздании его книгу пришлось переименовать из «Обвал на триллион долларов» в «Обвал на два триллиона долларов»).

На самом деле любой может совершить серьезные ошибки. Но часто самые умные люди поднимаются на такую высоту, где цена этой ошибки очень высока. Кроме того, высокий IQ порождает высокомерие, которое усугубляет ситуацию. В бизнесе, как и в других сферах жизни, результаты могут быть катастрофическими. Не случайно классическая книга о крушении компании Enron была названа «Самые умные парни».

Новая книга научного журналиста Дэвида Робсона «Интеллектуальная ловушка» (The Intelligence Trap) исследует глупость умных людей и дает советы, как избежать таких проколов. Если вы это читаете, то, вероятно, относитесь к этой когорте и, возможно, играете руководящую роль в организации, которая гордится тем, что полна умных людей.

Если это так, то вам повезло, потому что книга рассказывает в том числе о том, «как команды и организации могут избежать интеллектуальной ловушки». Но прежде чем добраться до нее, читатели узнают немало других полезных идей. Возможно, наиболее важная из них гласит, что интеллект не так уж тесно связан с рациональностью, благоразумием и тем, что большинство из нас называют здравым смыслом: «Например, одно исследование сообщества людей с высоким IQ показало, что 44% из них верят в астрологию, а 56% считают, что на Землю прилетали инопланетяне», — пишет Робсон.

Упорядочивая реальные истории и разнообразные научные исследования, автор показывает, как умные люди могут стать жертвами собственного интеллекта и увлечь за собой остальных членов группы. Когда очень умным людям не хватает здравого смысла, характера или темперамента, их высокий интеллект помогает им укрепляться в предвзятых мнениях и игнорировать доказательства противоположного. Им также может не хватать воображения, чтобы принять неприятные выводы или увидеть преимущества других точек зрения.

Исследователи, например, сформулировали показатели «разумного мышления» и «компетентности в принятии решений», от которых зависят такие жизненные результаты, как развод, банкротство, счастье и долголетие. Эти показатели не так уж сильно связаны с признаками интеллекта, т.е., высокие умственные способности не всегда сопровождаются мудростью.

Если есть одна «ловушка», которая в книге выделяется сильнее остальных — это высокомерие. Высокоинтеллектуальные люди, возможно, прельщенные собственным умом, могут быть особенно склонны к самоуверенности. В мире бизнеса трудно не попасть в эту ловушку. В конце концов, предприниматели опираются на доверие, а руководители, которые не демонстрируют уверенности, с трудом смогут вдохновить своих сотрудников. Недостаток интеллектуального смирения, по-видимому, связан с неправильной системой принятия решенияй и плохо организованными процессами.

Важно сохранять открытость и избегать чрезмерного самомнения, но как это сделать? Главным приоритетом может быть осознанность, но Робсон также излагает несколько интересных подходов, которые могут помочь.

Дистанцируйтесь: сделайте несколько шагов назад, «почти как если бы вы наблюдали за собой из другой части комнаты или на экране кинотеатра, и опишите для себя разворачивающуюся ситуацию». Делая это, можно увидеть ситуацию с другой точки зрения, снизив при этом беспокойство.

Смените язык: данные из разных стран показывают, что когда люди переходят на второй язык (если они им владеют), они рассматривают доказательства более рационально.

Практика самоутверждения: несколько парадоксально, учитывая, что задача — бороться с высокомерием. Но есть свидетельства того, что кратковременное повышение самооценки «помогает вам осознать, что ваше существование не зависит от того, правильно ли вы решите какую-то проблему, и что вы можете отделить определенные мнения от своей личности».

Для организаций это особая проблема, потому что многие действия и подходы, которые имеют смысл для отдельных людей, могут привести к коллективной «функциональной глупости». Например, зачастую безопаснее молчать, чем выражать несогласие, и иногда люди намеренно стараются не замечать неудобных фактов. Соберите в организации много очень умных людей, и, как заметил исследователь Андре Спайсер, «многие из них будут постоянно жаловаться на глупость организации».

Спайсер рекомендует «добавлять регулярные процедуры рефлексии к собраниям и назначать «адвоката дьявола», чья роль заключается в том, чтобы подвергать сомнению решения и искать недостатки в их логике». Он также говорит, что организации могут прибегать к таким тестам, как «коэффициент рациональности» психолога Кита Становича, чтобы определить, насколько сотрудники восприимчивы к информационным предрассудкам. Полезно обучение: информирование персонала о логических заблуждениях и разоблачение их чудовищных проколов может сделать их более скептическими в отношении ложной информации.

Проблемы, с которыми сталкиваются умные люди, кажется, отчасти связаны с культурой. Робсон показывает, что японские образовательные практики способствуют не только лучшему обучению, но и снижению высокомерия. Но что бы там ни было, по словам автора, индивидуализм растет во всем мире, а значит, и высокомерие, скорее всего, будет расти вместе с достатком и образованием. Риск катастрофических ошибок может быть той ценой, которую мы должны за это заплатить.

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